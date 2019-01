Medi Ambient retira el equipamiento de siete vías de escalada en la Serra de Tramuntana

La Conselleria de Medi Ambient ha retirado el equipamiento de siete vías de escalada de la Serra de Tramuntana. Esta iniciativa se debe a dos razones: por infracción de la normativa (principalmente, no contar con autorización del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana o del propietario de la finca, o ambas carencias) o por afectar a la conservación de hábitats y especies.

El trabajo de desinstalación de estos equipamientos (anclajes, cuerdas, escalones metálicos, plaquetas, fisureros) corre a cargo de los agentes de Medi Ambient, de acuerdo con los gestores del Paratge Natural. Para esta labor también se cuenta con la colaboración de guías profesionales de montaña o de escaladores experimentados.

Para equipar una vía o zona de escalada, se necesita autorización del Paratge Natural y de la propiedad. Además, es recomendable informar a la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada.

Concretamente, las siete vías donde se han retirado equipamientos de escalada son: Pas des Francesos (Torrent de na Móra, Fornalutx), Torrent de Pareis (cerca de l’Olla, en Escorca), Pas des Sineuer (Pollença), Nas del Dimoni (Escorca), Puig de sa Bastida (Alaró), sa Coma Gran (Comuna de Bunyola) y Penyal des Corb (Orient).

Los motivos son diversos: encontrarse en una zona de exclusión, equipamiento inseguro, cercanía a vegetación vulnerable, cercanía a nidos de especies protegidas y la causa ya apuntada de no contar con permiso.

Entre las especies protegidas cuyos nidos se ven amenazados por una vía equipada de escalada, podemos destacar el esparver, el halcón peregrino y el buitre (negro o leonado).

En ocasiones, en una misma zona hay más de una vía de escalada. En estos casos, si se considera oportuno, se retira la vía más cercana al nido o a la vegetación que se quiere preservar.

La Conselleria de Medi Ambient tiene previsto desinstalar otras cuatro vías de escalada.

Una vez retirado el equipamiento, la Conselleria coloca un cartel en un punto cercano a la base de la pared rocosa donde se encuentra la vía para advertir a los aficionados que se dirigen allí de que no van a encontrar ninguna instalación para la práctica de la escalada. También se avisa de que la escalada en ese lugar no está autorizada, por lo que no cabe proceder a instalar un nuevo equipamiento.

No sólo la escalada se ve sometida a este tipo de limitaciones. La práctica del senderismo también puede verse alterada o interrumpida en zonas de exclusión o en épocas de nidificación del buitre, por poner un ejemplo. Para advertir a los senderistas de estas circunstancias se cuenta con equipos de voluntarios en las rutas afectadas.