Valtònyc: «Yo soy catalán»

El rapero mallorquín Valtònyc, condenado a más de tres años de prisión y fugado a Bélgica desde poco antes de que tuviera que hacerse efectivo su ingreso en la cárcel, ha compartido en las redes sociales una de las preguntas más recurrentes que le hacen desde que vive en este país, una cuestión que se ha viralizado con un gran número de interacciones en Twitter.

Así responde el joven cuando le preguntan sobre su origen.

+ Quelle est votre nationalité? - Je suis catalan. + Oh, tu viens de Barcelone - Non, de Mallorca . + ????? - ???? + ???? - ???? + ???? - ????

Para los que no se desenvuelvan con el francés, Josep Miquel Arenas, el nombre real de Valtònyc, reproduce en este mensaje una conversación en la que alguien le pregunta «cuál es tu nacionalidad», a lo que él responde: «Yo soy catalán».

«Oh, vienes de Barcelona», suele ser la reacción más habitual; sin embargo él afirma «no, de Mallorca».

Entre los numerosos mensajes de otros usuarios pueden leerse muchos mensajes de apoyo y algunos también críticos con Valtònyc y su sentimiento identitario.

Jajajajajaja....

Me troncho....

Me troncho...

Me troncho....

Con tu libertad de expresión y hasta que me demuestres lo contrario...

Tú eres igual que yo.

Nacistes Español

Eres Español

Y te morirás siendo Español...

Muestra me lo contrario.. pic.twitter.com/EKLVuzkqc6