Armengol dice que el PP es un partido que está en «descomposición»

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha asegurado este miércoles que el PP es un partido que está en «descomposición», tanto en Baleares como a nivel nacional, después de haber impulsado «unas malas políticas para los ciudadanos en tema de recortes», entre otras cuestiones.

Armengol ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación durante su asistencia a la feria de turismo Fitur en Madrid, y después de enterarse de que el expresidente del Govern José Ramón Bauzá ha anunciado que se da de baja como militante del PP y que renuncia a su acta como senador del PP por Baleares.

El hasta ahora senador 'popular' ha informado de esta decisión a los medios de comunicación a través de una carta en la que acusa a su partido de haber sido en Baleares «el que ha sembrado y regado un nacionalismo que la izquierda no ha necesitado más que explotar».

En respuesta a esto, la presidenta ha explicado que actualmente está teniendo lugar «un replanteamiento de la derecha» después de que el PP a nivel nacional haya «estado inmerso en un proceso de corrupción tras el cual no ha sabido dar la cara delante de los ciudadanos». «Las decisiones de los militantes del PP a mí no me concierne valorarlas, eso ya lo valorará Bauzà», ha concluido.