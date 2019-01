Ciudadanos cree que el PP debe meditar por qué pierde activos como Bauzá

La portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso Melissa Rodríguez considera que el PP debería resolver «en casa» sus crisis internas y pensar por qué cree que se le van militantes o cargos electos como el senado y expresidente balear José Ramón Bauzá.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Rodríguez ha respondido así al ser preguntada por la decisión de Bauzá de darse de baja del PP y renunciar a su acta en el Senado denunciando la deriva nacionalista de la actual dirección autonómica del PP y, por ende, su política lingüística favorable al catalán en las Baleares.

La diputada canaria no ha querido pronunciarse sobre los distintos grados de gravedad de las crisis que sufren otros partidos, en este caso el PP. Eso sí, ha apuntado que los 'populares' deberían resolver las que surgen en su seno en su casa y pensar por qué se le van militantes o cargos electos.

José Ramón Bauzá ha asegurado en una carta que deja el PP porque «no puedo seguir perteneciendo a un partido al que me es imposible votar». En un momento de la misiva, de cuatro folios, Bauzá asegura: «Se acercan las elecciones municipales y autonómicas, y después de un largo proceso de reflexión no puedo obviar que no puedo seguir perteneciendo a un partido al que, desde luego a nivel regional, me es imposible votar. Creo que ha llegado la hora de dar un paso al lado, renunciar a mi acta de Senador, y seguir defendiendo lo mismo desde la sociedad civil, en calidad de ciudadano que se gana honradamente la vida como farmacéutico en Mallorca».