El dueño: «Entiendo que nadie quiere tener una discoteca debajo de su casa, pero todo es legal»

El actual inquilino del local denunciado por los vecinos de la Plaça Mediterráneo de Palma, Antonio Barrio, dice «entender que nadie quiere tener una discoteca debajo de su casa», pero asegura que «todo es legal; tenemos todos los permisos en regla y el local está insonorizado».

El responsable de la discoteca admite que faltaba un plan de evacuación para casos de emergencia «y lo hemos hecho».

Barrio abrió la discoteca a principios de año y tiene interés en llevarse bien con los vecinos, con los que dice querer hablar, pero reconoce que «ahora mismo no tienen ningún motivo para quejarse de nosotros porque cumplimos los horarios y, además, no permito que nadie se quede en las escaleras, ni en zonas en las que se pueda molestar a los vecinos». «Por las malas no van a sacar nada», advierte.