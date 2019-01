Font presenta su candidatura a las primarias con un CD con sus grandes éxitos

Jaume Font (El Pi) ha presentado este viernes su candidatura a la presidencia del Govern en las elecciones autonómicas del próximo 29 de mayo. Y lo ha hecho de una forma muy original: con un CD de sus grandes éxitos.

Se trata del resumen de sus 18 intervenciones del ideario de El Pi. La portada del mismo está inspirada en la de los grandes éxitos de Bruce Springsteen. La presentación, proyección del vídeo y posterior rueda de prensa, se han llevado a cabo en un céntrico hotel de Palma.

Font ha estado acompañado por el candidato de El Pi a la alcaldía de Palma, Josep Melià; la vicepresidenta del Pi en Mallorca y alcaldesa de Porreres, Xisca Mora; y el conseller del Consell de Mallorca, Antoni Amengual. además de varios alcaldes de Mallorca.

El presidente de El Pi ha presentado su DVD Jaume Font Greatest Hits con 18 vídeos cortos con estos títulos: Primero, Baleares, Lo que realmente importa, La teoría del calderón, No pintamos un pimiento, ¿Quién es el presidente?, Mentirosos, Los increíbles podemitas, Ignorancia supina, Toros a la balear, Moscas a cañonazos, El chupa-chup del PSIB, Presupuestos made in China, A oscuras, Vergüenza, Colapso exprés, ¿Qué queda?, Baleares not found y Yo soy del PI.

«Seguimos creyendo que Baleares debe ser lo primero», ha dicho Jaume Font ante los periodistas. «El Pi lucha por lo que quiere, que es no tener que pagar entre un 14 y un 18 por ciento más por vivir en un archipiélago», ha apuntado el candidato. «La gente compra pan, agua, pollo y los fletes de todo esto siguen encareciendo los productos», ha puntualizado.

Font ha dicho que cree que ha llegado el momento de que Baleares «pueda actuar sin recibir órdenes» de la capital de España. «Madrid siempre dice que nos quiere pero no nos entiende», ha indicado el político de Sa Pobla. También Font ha asegurado que, pase lo que pase en las elecciones autonómicas, «no vamos a ser un partido bisagra, vamos a ser una puerta».

Preguntado por si El Pi podría pactar alguna vez con VOX o con partidos de izquierdas, Font ha asegurado que «no vamos a pactar con gente que pide permiso a Madrid, que quiere trasladar la gestión de la Sanidad a Madrid ni que va en contra del turismo, lo tenemos muy claro».

En el caso de que no surja ninguna otra candidatura, Jaume Font será proclamado candidato al Parlament por El Pi el próximo 2 de febrero.De no ser así, se abriría un plazo para primarias.