Educació permite la toma de posesión telemática de la profesora embarazada

Problema resuelto. La Conselleria d’Educació i Universitat permitió este jueves que la profesora mallorquina Àngela Amer pudiera tomar posesión por vía telemática de su plaza en el instituto de Alaior, en Menorca, después de que tuviera que renunciar a ella por no poder presentarse físicamente en el centro educativo a causa de su embarazo.

Este periódico informó de que Amer se encuentra en la trigésimo novena semana de gestación. Las compañías aéreas no permiten pasajeras embarazadas más allá de la semana 34 y la compañía marítima que cubre la línea con Menorca, más allá de la 36. Educació obligaba a Amer, interina, a desplazarse a Alaior para tomar posesión de la plaza. Si no lo hacía, debía renunciar. Y la docente se vio obligada a ello.

Àngela Amer explicó que «hoy –este jueves para el lector– me han llamado de la Conselleria para decirme que podía registrar un nuevo documento por el que desestimo mi renuncia y puedo tomar posesión de mi plaza telemáticamente».

La profesora se desplazó al registro de la Conselleria de Serveis Socials para presentar el documento por el que desestima su renuncia y posteriormente pudo tramitar la toma de posesión.

De esta manera, Amer, que tiene previsto el parto para el próximo lunes, puede pedir ahora un permiso retribuido de madre gestante. Si ya ha tenido a su hijo y el titular de la plaza no se ha reincorporado (está de baja por enfermedad), tendrá derecho a la baja por maternidad.

La profesora interina expresó a este periódico su satisfacción «por el hecho de que la Conselleria d’Educació haya escuchado y ha reaccionado a tiempo. Además, mi caso habrá servido para establecer un protocolo para otros similares, aunque comprendo perfectamente que no son frecuentes».

Fuentes de la Conselleria d’Educació señalaron que «estamos ante un caso que no es habitual. Esta profesora interina no había trabajado nunca como docente. Si lo hubiera hecho, no habría sido necesaria la toma de posesión. Se ha producido una situación peculiar que finalmente se ha podido solventar sin crear agravios y con toda la voluntad de facilitar las cosas a las docentes embarazadas».

Pese a que finalmente el conflicto ha podido ser solucionado, el Instituto Balear de la Familia denunció este jueves el caso ante el Institut Balear de la Dona «por discriminación a una profesora interina de Mallorca al no poder tomar posesión de su plaza en Menorca por encontrarse en un estado avanzado de su embarazo».

El Instituto Balear de la Familia lamentó la situación y afirmó que «en la actualidad, las mujeres ya no son discriminadas en el trabajo por ser mujeres, sino por ser madres».