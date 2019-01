Mallorca se promocionará en Fitur con unas jornadas sobre rodajes y turismo

La Fundación Mallorca Turismo del Consell de Mallorca ha organizado unas jornadas con expertos y promotores de cine sobre casos de éxito de grandes producciones cinematográficas y audiovisuales vinculadas con destinos turísticos, que tendrán lugar durante la feria de turismo Fitur que se celebra en Madrid.

Esta es la primera edición de Fitur en la que el Consell lidera la promoción turística de la isla, tras la asunción de las competencias en la materia el pasado noviembre, y lo hará de la mano de los expertos que están convirtiendo en experiencias turísticas algunas de las grandes producciones de éxito internacional, como «Juego de tronos» o «Breaking Bad», ha informado la institución insular en un comunicado.

La Mallorca Film Commission (MFC) ha organizado las mesas redondas el día 24 de enero, bajo el título «La vuelta al mundo en 80 películas (y algunas series)», en las que se definirán y analizarán los resultados de estrategias ligadas al producto audiovisual en destinos como Irlanda, Estados Unidos y Nueva Zelanda.

El conseller de Economía, Hacienda y Turismo del Consell de Mallorca, Cosme Bonet, y la directora insular de Turismo, Paula Ginard, serán los encargados de presentar los dos espacios de debate.

Las sinergias entre la industria cinematográfica y la turística tendrán especial protagonismo en esta edición de la feria de turismo, que contará con una sección monográfica, Fitur Cine, organizada por la Spain Film Commission y donde Mallorca se presenta con expositor propio.

A las 15.00 horas del 24 de enero, en el expositor de las Islas Baleares, los ponentes ofrecerán una rueda de prensa.

Una de las ponencias será «An Unexpected Journey for New Zealand», a cargo de Stefan Roesch, especialista en turismo de cine y director de la web de viajes a localizaciones icónicas FilmQuest, que ha asesorado a responsables de turismo y productores de cine sobre cómo obtener beneficios por los efectos promocionales de las producciones.

«Juego de tronos - Bridging the fantasy with the reality», correrá a cargo de Brian Twomey, responsable de contenidos, marketing y comunicación de Turismo de Irlanda. Abordará el trabajo de Turismo de Irlanda con HBO durante los últimos 5 años para desarrollar campañas digitales diseñadas para crear un puente entre la fantasía de «Juego de tronos» y la realidad de Irlanda del Norte, como un destino de visita obligada para seguidores de esta serie.

«The Bad Tour» correrá a cargo de Jesse Herron, cofundador de Albuquerque Tourism & Sightseeing Factory de Nuevo México, que ofrece un recorrido por la serie «Breaking Bad» en la ciudad de Albuquerque, con visitas a localizaciones como la casa de Walter White, The Car Wash, la oficina de abogados de Saul Goodman y The Chicken Brothers.

Emma Wilkinson, de la agencia turística VisitBritain, ofrecerá la ponencia «VisitBritain: Marketing Britain to the World» sobre campañas basadas en propuestas relacionadas con grandes éxitos cinematográficos como las películas de James Bond, Paddington, Kingsman y el rey Arturo.

Jiri Duzar, asistente de dirección de CzechTourism en Estados Unidos y Canadá dará la ponencia «How to Capitalize on Film Production in Tourism: Czech Republic Case Study». Entre 2013 y 2015, Duzar dirigió el equipo que impulsó la campaña «República Checa, como una escena de película», centrada en la promoción como destino de turismo de cine.