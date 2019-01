Indignación empresarial y sindical por el recorte de la inversión estatal en Balears

Unanimidad empresarial, institucional y sindical a la hora de criticar la inversión prevista para Balears en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019. «Absoluta decepción» y «jarro de agua fría» fue este martes el comentario general de la CAEB, PIMEM, Cámara de Comercio y Cercle d’Economia de Mallorca por los recortes del 11,7 %.

«Nos parece una falta de respecto para los ciudadanos de las Islas y para el esfuerzo inversor que se está realizando por parte de las empresas. El empuje del sector privado no está siendo respaldado por la Administración pública, por lo que es una absoluta decepción la postura del Gobierno», afirmó este martes la presidenta de la CAEB, Carmen Planas.

Para la PIMEM, «estos Presupuestos parecen más centrados en beneficiar a ciertas fuerzas políticas que en ofrecer ayuda al conjunto de ciudadanos y comunidades autónomas de este país».

Jordi Mora, presidente de esta patronal, señaló: «Balears tiene que observar atónita cómo el Gobierno de Pedro Sánchez no tan solo recorta la inversión en las Islas, sino que nos sitúa muy por debajo de la media estatal y ni siquiera incluye una previsión del tan ansiado Régimen Especial».

Planas, al respecto, sentenció: «Nos sentimos decepcionados porque los Presupuestos no incluyen el REB».

La CAEB y PIMEM coincidieron en señalar en que «estos Presupuestos están muy lejos de las promesas que realizaron Pedro Sánchez y la presidenta Francina Armengol en su última reunión el pasado mes de noviembre».

El Cercle d’Economia de Mallorca que preside José María Vicens compartió también esta crítica: «La inversión prevista ha generado estupor en la comisión ejecutiva del Cercle, ya que no se entiende que hace unos meses se anunciaran unas medidas que, ahora, no se ven reflejadas. Aquí, incluimos el REB».

Vicens añadió que el Cercle solicita a los representantes políticos de Balears en el Congreso y Senado que pongan de manifiesto el profundo malestar que existe en la sociedad civil de las Islas por el no reconocimiento del hecho insular.

El presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca, Antoni Mercant, mostró también su sorpresa por estos recortes. Calificó de «auténtico jarro de agua fría» lo sucedido y manifestó su preocupación «porque está en juego la viabilidad económica de las cámaras de comercio». En su opinión, se están incumpliendo los planes camerales en contenido y en financiación, «circunstancia que nos preocupa por sus efectos negativos».

Mercant anunció que han pedido una reunión urgente con la presidente Armengol, «para que nos explique por qué no se pasa la letra a la ley cameral. No es de recibo lo sucedido y los recortes afectarán directamente a los planes camerales, ya que no se dotan económicamente».

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Alejandro Texias y José Luis García, respectivamente, calificaron de «inadmisible el olvido» de Balears en los Presupuestos Generales del Estado, «ya que ello merma la competitividad de la economía de Balears y de nuestras empresas».

Texias incidió en el hecho de que «no son de recibo los recortes producidos, ya que Balears se merece más por lo que aporta. Criticamos que la medida, encima, haya sido propuesta por un Gobierno socialista».

García incidió en el hecho de que CCOO «considera incomprensible que un tema tan sensible como es el Régimen Especial de Balears (REB) no tenga ningún tipo de concreción». El sindicato exige a la presidenta Armengol que de todos los pasos «para reivindicar una financiación que resuelva esta desigualdad».