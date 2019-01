El Govern inicia el expediente contra Escribá por vender Minerval

El Govern ha comunicado al catedrático de Biología Celular de la UIB, Pablo Escribá, el inicio de un expediente sancionador por la venta del fármaco experimental Minerval a pacientes enfermos de cáncer. La notificación se produjo el pasado mes de diciembre y ha sido recurrida por el catedrático. A falta de que se tramite el expediente y se formule una propuesta de sanción, Escribá podría ser multado con una cantidad entre 600.000 y un millón de euros si se le considera autor de una falta muy grave.

La apertura del expediente llega después de que el juzgado de Instrucción 9 de Palma archivara el ‘caso Minerval’. La resolución judicial consideraba que no se derivaba una responsabilidad penal por parte de Escribá pero sí enviaba todas las actuaciones a la vía administrativa ante una posible venta sin permiso de un medicamento que aún no había superado todos los controles y no tenía autorización oficial.

Durante la instrucción judicial quedó acreditado que varios enfermos de cáncer habían consumido el fármaco experimental. Sin embargo se consideró que no existió una estafa ya que todos ellos declararon que lo hicieron con conocimiento de que el posible resultado era dudoso. La decisión de archivo fue recurrida por la Fiscalía, que consideraba que medió un engaño al tratarse de enfermos en una situación terminal. Sin embargo, la Audiencia cerró esa vía y planteó una posible estafa en el precio cobrado por Escribá, algo que también fue descartado durante la instrucción.