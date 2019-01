«He pasado de tomar morfina cada día a no tener que tomar nada»

«La fotodinámica me ha cambiado la vida, he pasado de tener que consumir morfina cada día a no tener que tomar nada», afirma María del Carmen Moreno Costa. Esta mujer, que nació con espina bífida, sufre además otra patología inmunitaria crónica: hidradenitis severa, que la ha dejado durante mucho tiempo prácticamente inmovilizada para evitar el dolor.

La hidradenitis severa es una enfermedad muy dolorosa que se caracteriza por tener áreas inflamadas. En el caso de María del Carmen, le afectó primero a las axilas, y posteriormente a la zona inguinal, muslos y peritoneal.

«Aunque debido a la espina bífida (un tipo de defecto congénito del cerebro, que ocurre si la columna vertebral del feto no se cierra completamente durante el primer mes de embarazo), tengo problemas de movilidad, pero siempre he intentado llevar una vida lo más activa posible», comenta.

María del Carmen Costa, su madre, afirma que la joven ha vuelto a sonreír, gracias a un nuevo tratamiento, la terapia fotodinámica, que Son Espases incorporó el año pasado a su cartera de servicios.

La terapia fotodinámica intrasensorial (TDF) se caracteriza por la utilización de sustancias fotosensibilizantes. Lo primero que se hace es aplicar estas sustancias sobre el tejido enfermo, y tras un tiempo de espera para que sean absorbidas, se aplica una luz, con una máquina, que Son Espases incluyó en su cartera de servicios hace más de un año.

«Ya que Son Espases ha sido el primer hospital público en incorporar ésta técnica, lo que pedimos es que se formen a los profesionales necesarios para llevarla a cabo y agilizar la lista de espera», dicen.

«El pasado año solo me pudieron aplicar la técnica dos veces, una en enero y la otra en noviembre, y la verdad es que es mucho tiempo entre una y otra sesión. Los propios profesionales del Servicio de Dermatología del hospital nos comentan que no pueden hacer más sesiones por falta de profesionales especializados», añade la joven.

Madre e hija acudieron a Ultima Hora en abril de 2016 para denunciar su caso y pedir ayuda par mejorar la calidad de vida de la joven. Al conocer su situación, la consellera de Salut, Patricia Gómez, se comprometió a estudiar su caso. El resultado fue la puesta en marcha de la terapia fotodinámica en Son Espases.

«Ahora lo que pedimos es que el equipo de la doctora Ana Martín-Santiago, jefa del Servicio de Dermatología de Son Espases, pueda contar con más personal especializado en la terapia fotodinámica para que la espera entre una sesión y otra no sea tan larga», insisten madre e hija.