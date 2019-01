La exlíder de las ‘kellys’ Shirley Siles, candidata al Consell por Actúa

Actúa, la plataforma de izquierdas del exjuez Baltasar Garzón y del excoordinador estatal de Izquierda Unida (IU) Gaspar Llamazares, acaba de cerrar su último fichaje en Balears.

Shirley Siles, activista y exlíder de las camareras de pisos y hoteles, conocidas por las ‘Kellys’ (las que limpian), será su candidata al Consell de Mallorca. Esta semana se ha hecho oficial que el activista contra el maltrato animal Guillem Amengual será el primer candidato al Ajuntament de Palma y hace dos semanas se acordó que Eduardo Sánchez, activista social y exsecretario de Organización de Esquerra Unida (EU) encabezaría la lista al Parlament por Mallorca.

Actúa tiene en Balears más de un centenar de personas inscritas en todas las Islas. Su candidato a las elecciones europeas será el exjuez Garzón. Las elecciones de mayo serán la primera irrupción de Actúa en la política balear. Enberhard Grosske, excoordinador de EU y exdirigente de IU, participa activamente en el proyecto y ocupará un puesto en la candidatura al Parlament.

No es casual, al menos así se ha informado a este diario desde su grupo promotor en Balears, que las candidaturas vayan a estar encabezadas por personas procedentes del activismo. Quieren movilizar «a gente que no vota y que esta vez no puede quedarse en casa» y apostarán claramente por constituir mayorías de izquierda.

Eduardo Sánchez explicó este viernes que la candidatura al Consell de Mallorca tendrá un perfil claramente feminista y sindicalista.

Siles dirigió hasta hace poco la organización de las camareras de pisos y fue, en sus orígenes, la que dio visibilidad estatal a su causa. Tanto Podemos como otros partidos habían intentando que se sumara a sus proyectos. Siles participó en la última asamblea de Actúa en Madrid, la que acordó la candidatura europea que encabezará Garzón. La mayoría de promotores de Actúa proceden de Izquierda Unida, o todavía militan en ésta, como el propio Llamazares al que la dirección estatal amenaza con expedientar.

Actúa no tiene nada que ver con la asociación de Jorge Campos y Vox no podrá utilizar ese nombre en las elecciones. En realidad, la opción de Campos ha suprimido el acento y su nombre real es A.c.t.u.a, un acrónimo.