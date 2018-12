Ofrendas al Rei en Jaume entre gritos y abucheos

Centenares de personas acudieron ayer a la ofrenda floral al Rei en Jaume celebrada en Plaça de España, la última que tendrá lugar esta legislatura. El homenaje congregó de nuevo a soberanistas y a defensores de la unidad de España, que corearon lemas contrapuestos.

El acto comenzó pasadas las ocho, ya que los representantes de las instituciones llegaron unos minutos más tarde, ante los silbidos y pitidos de uno y otro lado. No obstante, desde las 19:00 horas ya había gente concentrada en Plaça de España, donde el Foro Baleares de la Solidaridad y el Progreso había convocado una concentración con el lema ‘Por la unidad de España. No som Països Catalans’. Para prevenir altercados, numerosos agentes de la Policía Nacional vigilaban la concentración. Los partidarios de esta entidad no llegaron a los 300.



Participantes

Este año, el número de instituciones, asociaciones, partidos políticos y organizaciones que quisieron dejar su ofrenda a Jaume I fue muy superior al que se contabilizó el año pasado. Mientras que en 2017 fueron cerca de 25, este año se han hecho 36 ofrendas, 32 de las cuales por representantes de asociaciones o colectivos como la Obra Cultural Balear, Tercera Edad en Acción, el STEI o ACHINIB, entre otros.

Las instituciones con presencia en el homenaje fueron Govern balear, Parlament, Consell de Mallorca y Ajuntament de Palma.

Las ofrendas florales comenzaron a realizarse sobre las 19:30, ante los abucheos y aplausos de los congregados. Esquerra Republicana, Actúa VOX, Jovent Republicá, Assemblea Sobiranista de Mallorca o la Societat Civil Balear fueron algunas de las organizaciones que más se hicieron notar con sus consignas.

El acto acabó pasadas las 20:30 tras la ofrenda floral del Ajuntament de Palma, realizada por Antoni Noguera, alcalde de Palma, que fue flanqueado por toda la comitiva municipal. Después de sonar La Balanguera interpretada por la Banda Municipal de música, las autoridades comenzaron a disolverse y los asistentes recogieron sus banderas y se retiraron, sin que se registrara ningún incidente a diferencia de otros años.