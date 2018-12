¿Se puede encontrar sobrasada en Estados Unidos? La respuesta es sí, pero según alertaban algunos portales de cocinas no es auténtica ni fabricada en Mallorca. Pero, ¿saben los norteamericanos cómo se elabora este producto estrella de la gastronomía mallorquina? The Washington Post los explica estos días con un reportaje sobre las matanzas elaborado por Associated Press, que también han recogido otros medios de comunicación como Mail On line.

El artículo, titulado La tradición de la matanza de cerdos al aire libre reside en una isla española, ha sido elaborado, según detalla la información, en una finca de Petra y advierte de que esta tradición «centenaria» «no es para débiles de corazón».

A lo largo del reportaje, en el que se incluyen numerosas fotografías sobre una jornada de matanzas, detalla cuál es el origen de esta tradición, cómo se realizan las matanzas de cerdos en Mallorca o, incluso, qué roles tienen los hombres y las mujeres en ella. «Al final del día, es hora de una fiesta con vino local«, concluye el reportaje.