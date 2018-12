Unas 40 personas apoyan en Palma las movilizaciones en Barcelona del 21D

Unas 40 personas han recorrido el centro de Palma la tarde de este viernes para mostrar su apoyo a las movilizaciones de Cataluña del 21 de diciembre. La manifestación cantada, denominada 'Cant dels Ocells' ha dado comienzo a las 20.45 horas en la plaza de Cort y ha finalizado en la plaza de la Porta Pintada de Palma.

En la marcha ha participado el conjunto Músics per la llibertat. Los presentes han cantado temas como el poema Nadal dins Can Mir escrito por Llorenç Duran i Coll en diciembre de 1936, cuando estaba en la cárcel de Can Mir.

No ha habido incidentes.