Concentración en Palma por unas pensiones dignas

Unas 50 personas han reivindicado este sábado el sistema público de pensiones en la Plaza España de Palma y han pedido que se blinde en la Constitución el derecho a recibir una pensión digna.

«Si no cambiamos el funcionamiento de las instituciones, la mejora de las pensiones no van a cambiar nunca. Tenemos que ir unidos en la defensa del sistema público de pensiones para que los políticos nos representen y no nos manden, como hacen hasta ahora», ha criticado el portavoz de la Coordinadora de Mallorca en Defensa del Sistema de Pensiones, Javier Ponce.

Los concentrados, ante la estatua de Jaume I, han coreado diversas consignas para «parar esta degradación de todos los derechos y libertades que sufrimos especialmente desde los últimos 10 años, aunque esto viene de más lejos», señala la convocatoria del acto.