Cuatro alumnos de la UIB ganan los II Premios Baleares contra el Cáncer

Cuatro alumnos de la Universitat de les Illes Balears (UIB) han ganado este viernes los II Premios Baleares que reconoce los trabajos de fin de grado y de fin de máster centrados en la búsqueda oncológica y la concienciación sobre enfermedades.

Así, como ha informado la institución en un comunicado, se trata de una iniciativa lanzada desde la Oficina de Universidad Saludable y Sostenible de la UIB (OUSIS) y la junta Provincial de Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

En cuanto a las dos categorías de este premio, a la de mejor trabajo sobre atención, promoción de la salud y prevención desde la perspectiva biopsicosocial, se ha llevado el premio Maria Tortella, del Grado de Enfermería, un cheque de 1.000 euros de la AECC y un diploma acreditativo por el trabajo titulado 'Millora la immunonutrició l'Estat del pacient oncològic quirúrgic?'.

En la misma línea, ha levantado su diploma Isabel María Ruiz, también del Grado de Enfermería, con su trabajo '¿La modificación de los estilos de vida disminuye la incidència de càncer de mama en mujeres con antecedentes familiares?'.

Sobre la categoría de mejor trabajo sobre ciencia básica, la ganadora ha sido Beatriz Julia Almarán, del Máster Universitario den Investigación Biomédica, en la que ha recibido un cheque de 1.000 euros de la AECC y un diploma acreditativo por el trabajo titulado 'Role of receptor tyrosine kinases and Rho GTPase mediated signaling in the regulation of the invasive phenotype in malignant gliomes'.

Finalmente, también se ha llevado un diploma Auba Gayà, del mismo máster, por su trabajo 'Study of oxidative stress and mitochondrial function on I, II, III and IV stages in biòpsies of colon cancer'.

El rector de la UIB, Llorenç Huguet, ha querido agradecer a la AECC la «implicación en las actividades de la universidad y el apoyo que esta entidad y su presidente siempre han dado en la búsqueda que se hace desde la UIB», y a su vez ha destacado la «importancia que tiene la investigación en el ámbito de la salud para la repercusión que té en la mejora del bienestar y la salud del conjunto de la sociedad».

Por su parte, la directora general de Salud Pública y Participación, María José Ramos, ha asegurado que la investigación en cáncer «es un elemento esencial para reducir la mortalidad que provoca esta enfermedad», y ha destacado la importancia de la prevención primaria.