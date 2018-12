Endesa reclama a Cort que la compensación del nuevo planeamiento de la fachada marítima equivalga a 130 millones

Endesa reclama al Ayuntamiento de Palma que la compensación del nuevo planeamiento de la fachada marítima equivalga a 130 millones de euros, ya que es lo que la eléctrica tuvo que pagar a Josel en cumplimiento de una sentencia judicial. No obstante, fuentes de la citada empresa aseguran que aún no han calculado si la propuesta que pretende aprobar el Pacte equivale a esta cantidad, ya que de momento solo se la han enseñado en una reunión que mantuvieron con el alcalde Antoni Noguera, pero no se la han entregado formalmente.

Desde Endesa insisten en que no quieren especular con la fachada marítima de Palma, si no recuperar lo que ha tenido que pagar por la modificación del planeamiento aprobado por el gobierno de Aina Calvo, que fue anulado por el juez. Recuerdan que son una empresa que tiene que rendir cuentas a sus accionistas.

Por su parte, el teniente de alcalde de Urbanisme, José Hila, insta a Endesa a aceptar la propuesta municipal, ya que mejora la de 2009 puesto que a los dos solares de la segunda línea de la fachada marítima ofrecidos entonces ahora añade el edificio Gesa. En este sentido, argumentó que Cort ha renunciado al edificio Gesa y cree que la eléctrica también debe hacer cesiones. No obstante, reiteró que la propuesta actual es mejor que la de 2009.

Hila espera que Endesa no lleve esta modificación de la fachada marítima a los tribunales, ya que sostiene que a la eléctrica le interesa disponer lo antes posible de los solares de segunda línea y recuerda que ahora tiene que hacerse cargo del mantenimiento del edificio Gesa.