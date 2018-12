Cs preguntará al Gobierno por el presunto adoctrinamiento en un libro de catalán de Bachillerato

El diputado de Cs en el Congreso por Baleares, Fernando Navarro, presentará una pregunta al Gobierno sobre el informe que denunciaba presunto adoctrinamiento nacionalista en un libro de catalán de Primero de Bachillerato de la editorial Anaya, utilizado en centros escolares de las Islas.

Así lo ha anunciado este lunes portavoz de Cs en el Parlament balear, Xavier Pericay, durante una rueda de prensa en la que ha acusado al conseller de Educación, Martí March, de «mentir» y de «actuar con una prepotencia absolutamente inadmisible». El diputado ha calificado de «displicente» la respuesta de March acerca del informe, que fue encargado por Cs.

Pericay ha reprochado a March que contestara «desacreditando al autor en lugar de analizar un informe que se le ha presentado». En esta línea, el diputado de Cs ha dicho al conseller que «las cosas se han de valorar a partir de lo que son» y que «los hechos son lo que debe primar».

Además, el portavoz de Cs Baleares -que también es el responsable de Educación de Ciudadanos a nivel estatal- ha dicho que es «obligación del conseller» analizar este informe «y no ampararse en otras cuestiones». Pericay ha recordado que aunque la Administración no pueda intervenir sobre un libro antes de su edición, eso no exime de «analizar estos libros a posteriori de manera rutinaria, no sólo si hay una denuncia».

El diputado también ha recordado al conseller su «obligación de actuar con neutralidad ideológica» y ha protestado por la «negativa de hacer público el expediente» abierto a raíz de esta cuestión y «cerrado al cabo de poco tiempo sin consecuencias».

Por todo ello, Pericay ha afirmado que quieren conocer la opinión del Ministerio, recordando que el Estado «mantiene las competencias de la alta inspección educativa».