La OCB realiza en Palma una jornada de solidaridad con los 'presos políticos' y 'exiliados'

La Obra Cultural Balear celebró este jueves, Día de la Constitución, una serie de iniciativas de carácter reivindicativo. Miembros de la organización se reunieron en Can Alcover de Palma para exponer ideas e invitar a la firma de un libro por los ‘presos políticos’ y ‘exiliados’. Después se concentraron en Cort.

Tomeu Martí, vicepresidente de la OCB, explicó que la jornada se decidió «en vista de la huelga de hambre de los presos. Hemos querido convocar una jornada de solidaridad en ese mismo día en el que hay gente que celebra la Constitución. Estamos con los presos políticos catalanes, con los exiliados y, más especialmente, con los que se encuentran en huelga de hambre».

Durante la jornada de actos, convocada de manera precipitada, apenas con dos días de antelación, «hemos grabado una serie de vídeos en solidaridad con los presos políticos que más adelante haremos público -indicó Martí-. Hemos pintado pancartas y lazos amarillos para futuros actos. Asimismo, y durante todo el día, hemos puesto a disposición de los ciudadanos un libro donde enviar mensajes a los presos y a los exiliados».

Este libro de firmas y dedicatorias tendrá su historia. «Nos comprometemos -dijo el vicepresidente- a hacer una copia para cada uno de los presos y los exiliados, y se lo vamos a llevar. El original lo enviaremos, seguramente, a la Casa de la República de Waterloo», eso es, el domicilio en el que reside el presidente cesado de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Por la tarde tuvo lugar una reunión en la que, por un lado, se informaron y coordinaron futuras iniciativas y, por otro, aportar ideas. «Ha sido una jornada muy abierta de trabajo, reflexión y recogida de propuestas», explicó Tomeu Martí.

Después de esta reunión, los miembros de la OCB reunidos en Can Alcover se trasladaron a la plaza de Cort y se sumaron o la iniciativa que cada jueves realiza el colectivo Músics per la Llibertat, que canta para denunciar la situación de los ‘presos políticos’ catalanes. Unas 75 personas entonaron canciones como El cant del ocells de Pau Casals o Domine.