Espera de un año para una mamografía en Son Espases

Una paciente de Son Espases, que ha sufrido un cáncer de mama, denuncia que ha tenido que esperar más de un año para que el Servicio de Radiología del hospital universitario le realice la mamografía anual de control y afirma que «si yo no hubiera llamado un montón de veces, desde dos semanas antes de que se cumpliera el año, todavía estaría esperando a que me dieran hora para la mamografía».

La mujer añade que «ya tengo hora para ir al especialista en Oncología y todavía no tenemos el resultado de la mamografía», algo que lógicamente inquieta a una persona que ha sufrido un cáncer y que lo que quiere es saber, cuanto antes mejor, el resultado de las pruebas radiológicas para descartar que se haya podido reproducir.

Esta usuaria de la sanidad pública balear afirma que no ha acudido a presentar una queja al departamento de Atención al Paciente porque «en años anteriores ya las he presentado y no he recibido ninguna respuesta».

La paciente compara el actual sistema de revisiones mamográficas de Son Espases con el que se llevaba a cabo con anterioridad en Son Dureta, «cuatro meses antes ya sabíamos el día y la hora en que nos iban a hacer la mamografía».

El decreto de demora aprobado en octubre sólo incluye las primeras pruebas diagnósticas y no las segundas y sucesivas, por lo que esta paciente no podría haber solicitado el ser derivada a otros hospitales de la red pública o concertados.

Por otra parte, los datos de las listas de espera de consultas externas han mejorado ligeramente en octubre, pasando de 35.698 pacientes esperando en 2017 a 33.223 este año, un 6,93 % menos. La demora media es de 27,10 días, para ser atendido por el médico especialista.

Sin embargo, sí que han aumentado las personas que están esperando una intervención quirúrgica: 13.270 a finales de octubre de este año, frente a las 12.679 del año pasado (+4,66 %).

Un total de 2.526 personas llevaban a finales del mes pasado más de 60 días esperando una consulta y 707 más de 180 días esperando una operación.