El Consell de Mallorca da luz verde al presupuesto de 474,1 millones para 2019

El Consell de Mallorca ha aprobado este martes, de manera inicial, los presupuestos para 2019 con los votos favorables de los partidos que gobiernan - PSOE, Més y Podemos- y que ascienden a 474.185.152 euros, 33 millones más que en 2018.

El presupuesto de 2018 fue de 441.156.464 euros.

La aprobación inicial de los presupuestos 2019 ha salido adelante con 17 votos, y ha tenido 14 en contra y una abstención.

Los partidos en la oposición -PP, El Pi y Ciudadanos- han criticado la aprobación de estos presupuestos que no serán oficiales hasta después de que hayan sido expuestos públicamente y se agote el plazo de alegaciones.

A finales de diciembre o a principios de enero de 2019, estos presupuestos ya serán definitivos.

El conseller de Economía y Hacienda, Cosme Bonet (PSOE),ha asegurado que son los presupuestos más altos de la historia del Consell, sobre el que ha dicho que se trata de una institución «plenamente saneada que jamás había tenido una situación económica tan buena».

«Son unos presupuestos sociales, municipalistas, los mejores de la historia a pesar de la ley Montoro», ha apuntado.

Bonet ha indicado que los partidos en el poder dejarán «un Consell más fuerte que antes» al término de la actual legislatura.

El conseller de Hacienda ha manifestado que la institución insular «buscará la fórmula» para que los tres millones de euros que los diferentes ayuntamientos de Mallorca dejarán de percibir (se destinarán a ayudas a los damnificados por la riada acaecida en el Llevant de Mallorca), puedan llegar, también a los consistorios.

En 2018, los ayuntamientos de Mallorca percibieron 14 millones de euros procedentes del Consell y en 2019 debían recibir diez millones pero, de momento,se quedarán en siete millones.

Ello ha sido criticado por el alcalde de Sencelles y presidente de la Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares (FELIB), Joan Carles Verd, quien ha asegurado que «es una situación no querida; queremos ser solidarios, sí, pero esta decisión se ha adoptado sin ningún tipo de consenso entre los municipios».

La oposición ha criticado los presupuestos del Consell.

El portavoz del PP, Mauricio Rovira, ha señalado que, «no ha existido ningún talante negociador por parte del equipo de gobierno».

«El señor Cosme Bonet no debería ser conseller de Hacienda, debería dedicarse a los efectos especiales, al maquillaje de muertos», ha añadido.

Rovira ha acusado a los partidos gobernantes de llevar a cabo una «mala gestión» durante su mandato y ha dicho que estos presupuestos son «un marrón para los que vengan después».

«Son presupuestos de ciencia ficción, puro maquillaje», ha remarcado Rovira.

«Ustedes dijeron que dedicarían 1 euro de cada 4 a los ayuntamientos y no lo hacen; están engañando a todos colocando 62 millones de relleno», ha apuntado.

«Sólo hay que ver como el presidente del Consell, Miquel Ensenyat, se irá corriendo a final de la legislatura de una institución que ya no le interesa», ha concluido el portavoz del PP.

Por su parte, el portavoz de El Pi, Toni Pastor, ha manifestado, que, «estamos decepcionados porque estos son unos presupuestos de despedida»."Ustedes no tienen esperanzas ni voluntad de continuar en el poder y se inventan partidas económicas».

«Es un verdadero escándalo político», ha señalado

«Estos presupuestos no son los que merecen los ciudadanos de Mallorca», ha concluido Pastor.

En su turno, la portavoz de Ciudadanos, Catalina Serra, ha dicho que, «los ayuntamientos verán mermadas las subvenciones para limpieza de residuos; no hay reconocimiento a los artistas mallorquines; no se justifican los motivos porqué unas entidades reciben subvenciones y otras no».

«No se puede vender a los electores que se van a hacer cosas que no se pueden cumplir sólo para captar votos», ha indicado