El PP califica de «fantasía» los presupuestos del Consell de Mallorca

El portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Mauricio Rovira, ha anunciado que su grupo presentará una enmienda a la totalidad a los presupuestos del Consell de Mallorca para 2019 porque son una «fantasía» y suponen un «engaño a la ciudadanía» ya que «incluyen 62 millones de euros en partidas no disponibles y que, por tanto, no se podrán gastar».

En rueda de prensa, Rovira ha detallado que en estos 62 millones están incluidos los 21,7 millones para la zona del Llevant afectada por las inundaciones «que se van a gastar este 2018», 31 millones del convenio de carreteras que no se ejecutarán en 2019 «sino que este año se ejecutarán inversiones anunciadas en los últimos tres años y que todavía no se han hecho», siete millones de la tasa de la ITV «que no podrán adjudicar hasta el próximo otoño y que, por tanto, no se gastarán» y 1,8 millones «que la Hacienda del propio Consell ya ha calificado de no ejecutables».

Además, Rovira ha reiterado la queja del PP en relación al engorde de la Administración insular durante el mandato de Miquel Ensenyat. «Hay cuatro millones de euros más en cargos que se han gastado durante esta legislatura y los gastos de personal del Consell, sin que los ciudadanos reciban nada a cambio, habrán subido de los 109 millones de 2011 a los 142 millones a 2019, en total, 33 millones más».

Rovira ha criticado que el gasto en publicidad se disparará en 600.000 euros con respecto a hace dos años y que el Consell gastará 3,5 millones en estudios externos pese a tener más gente e incrementar el gasto en personal en 33 millones.

Por otro lado, Rovira ha sido la falta de ejecución de los proyectos anunciados año tras año desde hace tres como la reforma de La Misericordia o del polideportivo de Sant Ferran, o el parque de Bomberos de Santanyí, que ni han presupuestado para 2019.

«Tampoco han presupuestado ni un solo euro para residencias anunciadas a bombo y platillo cuando el Consell tiene como obligación ingresar 2 millones en el consorcio sociosanitario», ha criticado el portavoz.

También ha lamentado la reducción en 300.000 euros a las subvenciones a Gent Gran «por la incapacidad, según dice el pacte, de las asociaciones para gestionar estos gastos» y, «muy importante, también de la suma destinada a los ayuntamientos de Mallorca». «Pasan de los 14 millones del Plan de Obras y Servicios de 2018 a siete millones en 2019, junto con tres millones para las inundaciones del Llevant.

Por tanto, de entrada ya hay cuatro millones menos a los ayuntamientos de Mallorca, a parte de los 1,5 millones en gasto corriente que este año tampoco van a presupuestar. Todo esto hace que el que llaman presupuesto más municipalista de la historia sea una falacia», ha apuntado Rovira.

«SUMISIÓN ABSOLUTA DE ENSENYAT A ARMENGOL»

Por último, ha criticado «la sumisión absoluta de Ensenyat y sus socios a Francina Armengol» en relación a la transferencia de competencias del Govern al Consell de Mallorca.

«Han presumido de tener más competencias que antes y realmente, tal y como hemos reiterado desde el PP, estas competencias han venido muy mal dotadas desde el Govern», ha indicado.