Amplían de los 25 a los 30 años la tarjeta intermodal joven de transporte

El Consorcio de Transportes de Mallorca aprobó el pasado jueves ampliar de los 25 a los 30 años la edad máxima para ser titular de la tarjeta intermodal joven, que supone descuentos del 50 % en el precio de los billetes sencillos del transporte interurbano de Mallorca.

Según ha informado la Conselleria de Territorio, Energía y Movilidad, la medida se publicará próximamente en el boletín oficial y se aplicará a partir del año próximo.

Con esta iniciativa se cumple el pronunciamiento que realizó el Parlament balear en favor de extender los beneficios de la tarjeta intermodal joven.

A la fi, un any després d'aprovar-se a n'es @ParlamentIB, es @goib de sa presidenta #Armengol s'ha decidit a posar en marxa els descomptes per a joves de fins a 30 anys amb sa tarjeta intermodal proposat per @NNGGBalears i @PPbalears. Mos preocupam pels ciutadans de #Balears https://t.co/uZlBASMyfW