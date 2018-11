Manuel Moreno: «La profesión de ‘community manager’ tiene mucho futuro»

Manuel Moreno (Almería, 1978) es periodista y experto en Community Management. Este jueves presentó su libro ‘La Enciclopedia del Community Manager’, y este viernes ofrece un taller organizado por Sozialmas sobre redes sociales y herramientas tecnológicas. El evento se desarrollará de 16 a 20 en el hotel Innside Palma Bosque.

¿De qué trata el taller de hoy?

—Hablaremos de todo lo que rodea al social media y del empleo del community manager que afortunadamente va hacia una cierta profesionalización, y nos vamos a intentar adelantar a las tendencias que se verán en el futuro, en cuanto a redes sociales, contenidos y técnicas.

¿Qué se necesita para ser ‘Community Manager’?

—Lo primero es formación específica para ser community manager, que en los últimos años no se hacía. Es necesario que la persona que gestiona los perfiles corporativos de una empresa sepa realmente qué hace y porqué, que conozca las herramientas y que sepa monitorizar para saber si estamos llegando a los objetivos o no. Después tiene que ser una persona comunicativa, que no tenga miedo a probar nuevas estrategias

¿Qué herramientas deberíamos dominar?

—Casi todas, al menos conocerlas para poder valorar cuales son las más propicias para su empresa. Hay una serie de herramientas básicas, como gestores multiplataforma que ayudan a ahorrar tiempo, y herramientas de monitorización. A veces da pereza porque nos gusta más la parte creativa, pero es necesario estudiar si la estrategia seguida es adecuada.

¿Es la profesión del futuro?

—Tiene mucho futuro, aunque hace unos años se decía que se vendía mucho humo. Ahora se van sentando las bases de la profesión y las empresas se van dando cuenta de que es necesario tener esta figura. Es importante saber que lo que gestionamos son comunidades, da igual la red social que sea, irán cambiando pero el empleo perdurará.

¿Qué importancia tienen las redes sociales para una empresa?

—Es fundamental, una empresa tiene que estar donde están sus clientes y sus potenciales consumidores, y la gente está en las redes sociales. En España hay casi 30 millones de internautas y de ellos el 91 por ciento utiliza redes sociales. Estamos todos metidos, y está pasando de todo en las redes sociales. Si como empresa no estamos, nos perdemos un gran escaparate

¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los ‘community manager’?

—La mayor parte de los problemas vienen de no utilizar las redes honestamente, no generar conversación y utilizarlas sólo para querer vender.

¿Qué consejo daría a la gente que empieza en este trabajo?

—Que se formen mucho y que estén enterados de todas las novedades.