Podem Palma rectifica y sí apoyará dar la medalla d’Or al Col·legi Sant Agustí

Podem Palma rectifica y este martes por la tarde decidió votar a favor de conceder la medalla d’Or de la ciudad al Col·legi Sant Agustí, que se entrega el día de la Festa de l’Estendard. Por la mañana, la formación morada había comunicado al resto de partidos políticos que no apoyaba conceder esta distinción al citado colegio porque es religioso y concertado. Esto no impidió a sus socios de gobierno, PSOE y Més, seguir adelante con la propuesta de Ciudadanos (C’s), pese a que suponía que Podem volvía a desmarcarse.

Sin embargo, en la formación podemita también había división de opiniones. Por ello, decidieron consultar al partido y en la primera votación ganó el sector anticapitalista, partidario de rechazar la concesión de la medalla al Col·legi Sant Agustí por ser un centro religioso y concertado. Pese a ello, la dirección de Podem Palma reconsideró ayer por la tarde la medida y volvió a preguntar a los integrantes del partido: decidieron cambiar el sentido del voto. Fuentes de Podem argumentaron que, más allá de centrarse en si se trata de un centro religioso y concertado, lo más importante es lo que ha aportado a la sociedad, y señalaron que es positivo.

En el resto de partidos políticos no había sentado nada bien la decisión de Podem Palma y explicaban que se trata de un colegio, que el año pasado celebró su 125 aniversario, y que siempre ha estado muy ligado al barrio. En este sentido, recordaban que comenzó a funcionar en el año 1892 en las casas próximas a la iglesia del Socors; la primera piedra no se colocó hasta 1894 y las clases no comenzaron a impartirse allí hasta el curso 1895-1896.

Además, subrayaban que el argumento de votar en contra de esta distinción, por ser un centro concertado, no tiene sentido porque la concertación no tiene más de dos décadas.

Las citadas fuentes también señalaban que las medallas d’Or se suelen conceder por unanimidad y así ha sido durante toda la legislatura. Además, en el Consell de Mallorca Podem sí votó a favor de concederle la medalla d’Or al colegio.

Podem Palma ya se ha desmarcado varias veces de sus socios de gobierno. Por ejemplo, fue el único partido con representación en Cort que no apoyó el nombramiento de Anna Moilanen como defensora de la Ciudadanía.

Por otra parte, este año no se designará a un nuevo Fill Il·lustre, ya que los grupos municipales no han sido capaces de ponerse de acuerdo y para este caso es necesario que haya unanimidad. Por el contrario, para la concesión de las medallas d’Or es suficiente con el voto a favor de tres quintas partes de los regidores.