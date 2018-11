El Consell aprueba, con la abstención de Més, pedir que Baleares cuente con la presencia permanente de la UME

El Consell de Mallorca instará al Govern a colaborar activamente con el Ministerio de Defensa para que la Unidad Militar de Emergencias (UME) cuente en Baleares con las infraestructuras necesarias para su despliegue rápido y efectivo y a que se estudie la posibilidad de dotar a la región de una unidad permanente.

Según ha informado el PP en un comunicado, la institución insular ha asumido este compromiso después de aprobarse por 24 votos a favor (PP, PSOE, El PI, Cs y Podemos) y seis abstenciones la moción presentada por el PP en este sentido.

De este modo, los 'populares' han destacado la postura de MÉS per Mallorca, que se ha abstenido argumentando que «la UME no parece una unidad de actuación inmediata» para, a continuación, añadir que su aspiración es «contar con un cuerpo propio, potente y no militar que haga las funciones de la UME».

En este sentido, el PP ha recordado que el pasado mes de abril MÉS votó en contra de la propuesta 'popular' en el Parlament de dotar a las Islas de una unidad efectiva de la UME argumentando que su presencia «no estaba justificada».

Durante la defensa de la moción, el portavoz popular en el Consell de Mallorca, Mauricio Rovira, ha lamentado la abstención de los econacionalistas y ha asegurado no entender que estén «a favor de una unidad de emergencias solo si es de Baleares».