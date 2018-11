Valtònyc dice que Dani Mateo está «acojonado» y pide «trapos de esos» para limpiarse «los mocos, el sudor de los sobacos y la mierda del culo»

En los días en los que todo el mundo opina sobre el 'sketch' de 'El Intermedio' en el que Dani Mateo apareció en pantalla sonándose los mocos con la bandera de España, Valtònyc no podía ser menos.

El rapero mallorquín condenado y fugado a Bélgica ha realizado un duro tuit sobre la cuestión, afirmando que el humorista está «tan acojonado que hasta ha salido a pedir perdón». «La autocensura es la peor censura de todas», sentencia.

Dani Mateo ya tenía miedo de hacer el sketch, y después de lo ocurrido, no volverá a hacerlo más. Está tan acojonado que hasta ha salido a pedir perdón y aún sigue lamentándose, por un sketch. La autocensura es la peor censura de todas.

Una de cal y otra de arena. Después de ello ha expresado solidaridad con Mateo y ha aprovechado la circunstancia para cargar contra la bandera, la Familia Real y la Constitución en un tuit que se describe por sí mismo.

Solidaridad con Dani Mateo. Si quieres enviadme trapos de esos y me limpio los mocos, el sudor de los sobacos y la mierda del culo. Si no hay banderas suficientes, me sirve una foto de la familia Real, la constitución o una piedra del Valle de los Caidos, que yo soy muy de campo.