El PP deja caer que el Govern oculta «algo grave» sobre la riada

«Cada día que pasa aumentan los rumores de que el Govern oculta algo muy grave», aseguró ayer la diputada del PP Margalida Prohens durante una pregunta a la consellera Catalina Cladera sobre la información que ha venido dando sobre las riada del 9 de octubre en Sant Llorenç.

Prohens se hizo eco de un testimonio de alguien que habría llamado «desde el interior del torrente» y que no fue atendida correctamente. Además, aludió a «informaciones y rumores» que no detalló y que tampoco quiso aclarar luego a este diario pero que estarían relacionadas con las llamadas que quedaron sin atender. Prohens reclamó una relación completa de todas las llamadas y la consellera le dijo que habían encargado un informe jurídico para no vulnerar la ley de protección de datos.

«No utilicen a las víctimas por oportunismo político», reclamó Cladera.

Por la tarde, y durante su comparecencia para explicar los Presupuestos de su departamento para 2019, Cladera anunció este martes que el Govern reforzará el servicio del 112 con 20 personas gracias a que el departamento de Emergències amplía su presupuesto en un 11 por ciento. Además, insistió en que el presupuesto de emergencias ha aumentado un 20 por ciento en esta legislatura, lo que ha permitido revertir los recortes aprobado durante la legislatura de Bauzá.

En relación al apagón de Menorca, que fue otro de los asuntos tratados este martes en el Parlament, el conseller de Territori i Energia, Marc Pons, dijo que el anterior Gobierno estatal del PP es el responsable de la precariedad en el suministro eléctrico en Menorca. El conseller explicó que el Ejecutivo había ignorado todos los mensajes para que reparara el cable eléctrico que había quedado cortado en 2016 y que la reacción del Gobierno entonces presidido por Rajoy fue ordenar a Red Eléctrica retirarlo por razones medioambientales sin comunicarlo previamente a la Comunitat Autònoma.