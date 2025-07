Dos millones de evacuados en Japón y alertas de tsunami en todo el Pacífico

El terremoto de magnitud 8,8 en la península de Kamchatka, extremo oriental de Rusia, ha provocado alertas de tsunami en gran parte del Pacífico, especialmente en territorio japonés, donde dos millones de personas han sido evacuadas. El sismo ha tenido lugar sobre las 8.25 de la mañana (hora de Rusia) y ha llevado al Gobierno ha decretar el estado de emergencia en el norte de las islas Kuriles. «Se ha declarado una amenaza de tsunami y se está esclareciendo qué fuerza tienen las olas», ha explicado Vladimir Solodov, gobernador de Kamchatka.

«Insto a todos a no acercarse a la costa y seguir los anuncios por megafonía», ha advertido en un mensaje en el que ha pedido a la población que «mantenga la calma para que no cunda el pánico». Asimismo, las autoridades rusas han informado de una alerta de tsunami en la bahía de Avacha, en el sudeste de la península, y se ha hecho eco de la destrucción de la fachada de una guardería, si bien no había niños en el interior del inmueble. «Los trabajadores consiguieron salir del edificio a tiempo», han manifestado.

Posteriormente, el responsable de Salud de Kamchatka, Oleg Melnikov, ha señalado que varias personas han resultado heridas a consecuencia del seísmo, ninguna de ellas en estado de gravedad, si bien no ha precisado el número exacto de afectados.

Un poco más al sur, en las islas Kuriles, que Rusia se disputa con Japón, el gobernador Valeri Igorevich Limarenko ha señalado de que el terremoto ha afectado a Sévero-Kurilsk, una isla muy próxima a Kamchatka que forma parte del archipiélago de las Kuriles. «Se ha emitido una alerta por tsunami y se está evacuando a los residentes de la zona potencialmente peligrosa a terrenos más elevados», ha anunciado horas antes de que los servicios de emergencias hayan evacuado a 2.700 personas, incluidos 600 menores, a zonas seguras de estas islas.

«Según los datos preliminares, no hay daños graves ni víctimas», ha asegurado, indicando asimismo que «los servicios de emergencia están trabajando en modo reforzado y la situación está bajo control». Poco después, el Centro de Vigilancia de Tsunamis de Kamchatka ha informado al Ministerio de Emergencias ruso de que una ola ha provocado inundaciones en la ciudad portuaria de Sévero-Kurilsk, según ha publicado la cartera en su canal de Telegram.

ALERTAS EN OTROS PAÍSES DE LA REGIÓN

El Gobierno japonés ha ordenado la evacuación de dos millones de personas que residen en zonas costeras para evitar víctimas mortales y heridos tras la llegada de las olas a la costa. Esto afecta principalmente a zonas de Hokkaido, Aomori, Iwate, Fukushima, Chiba, Ibaraki y Wakayama, entre otras, donde se prevé que las olas alcancen los tres metros de altura.

Las autoridades de Canadá han informado también del terremoto y han emitido alertas de tsunami, al igual que las de Estados Unidos, que ha puesto sobre viso a los residentes de Hawái y varias zonas de Alaska, además de la isla de Guam. Mientras tanto, todos los estados de la costa oeste estadounidense permanecen en estado de alerta por la posible llegada de las olas a su litoral.

Por su parte, el gobernador de Hawái, Josh Green, ha informado a la población de que las autoridades activarán sirenas en las horas previas al momento en el que se prevé que impacte el tsunami. Igualmente, ha advertido a los ciudadanos de que «no se arriesguen a estar cerca de la línea de costa cuando la ola se acerque». Asimismo, las autoridades de Indonesia han declarado la alerta por tsunami pero han asegurado han comenzado a evacuar a la población de la provincia de Célebes Septentrional como «medida de precaución».

El jefe de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNPB), Adolf Tamengkel, ha aclarado que la isla «está preparada» y ha expresado que «confía en poder evitar cualquier víctima o herido». Además, diversos países de América Latina han procedido a emitir alertas de forma generalizada. El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha indicado a través de redes sociales que las regiones más afectadas serán las de Atacama, Coquimbo y Valparaíso.

Las autoridades de Ecuador, Colombia, Guatemala, Costa Rica y Perú han emitido advertencias similares, y México ha pedido a la población evitar las zonas costeras de momento. Para ello, ha movilizado efectivos a los posibles lugares del impacto. Por su parte, las autoridades de China han hecho hincapié en que se espera que un tsunami afecte a varias zonas del este del país, aunque se esperan de menos de un metro de altura.