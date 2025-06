Donald Trump dice que volverá a hablar con Irán y no descarta un acuerdo nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que volverá a hablar con Irán para retomar las negociaciones nucleares la semana que viene y que «puede que firmen un acuerdo» que les obligue a renunciar al enriquecimiento de uranio, aunque, en realidad, reconoció que no lo sabe. «Vamos a hablar la próxima semana con Irán, puede que firmemos un acuerdo. No lo sé», dijo Trump durante una rueda de prensa en La Haya, donde se encuentra para asistir a la cumbre de la OTAN.

Aun así, Trump comentó que no cree que sea tan necesario ese acuerdo después de la guerra. «No me importa si hay un acuerdo o no. Nosotros lo único que estaríamos pidiendo es lo que pedíamos antes: que no queremos (armas) nucleares. Pero nosotros hemos destruido las nucleares», añadió al respecto.

El presidente estadounidense insistió en que en el ataque del pasado sábado a tres instalaciones nucleares iraníes «lo volamos todo». «Dije: Irán no tendrá armas nucleares. Bueno, lo volamos por los aires. Hasta el reino de los cielos», afirmó.

Trump leyó durante su intervención inicial un informe de la Comisión de Energía Atómica de Israel, que asegura que el bombardeo ejecutado el pasado fin de semana sobre el centro de enriquecimiento de uranio del Gobierno iraní en Fordó lo dejó «totalmente inoperativo».

Precisamente el enriquecimiento de uranio fue el principal escollo de las negociaciones previas a la escalada del conflicto entre Irán e Israel. Teherán aceptaba no tener armas nucleares, como le pedía Washington, pero no ocurría lo mismo con el enriquecimiento.