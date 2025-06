La resistencia española al 5 % en gasto militar protagoniza el arranque de la cumbre de la OTAN

El rechazo de España a elevar su gasto militar hasta el 5 % del producto interior bruto (PIB) en los próximos años fue uno de los principales temas de conversación de los líderes a su llegada a la cumbre de la OTAN que se está celebrando en La Haya.

De todas formas, el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, dijo que no está «preocupado» sobre un eventual fracaso de la cumbre por la negativa de España a subir el gasto en defensa al 5 % del PIB, y admitió que entiende que «son decisiones difíciles» y «cada país tiene que encontrar el dinero». «Los países tienen que encontrar el dinero. Y no es fácil. Son decisiones políticas. Lo reconozco totalmente. Pero al mismo tiempo, hay una convicción absoluta entre mis colegas en la mesa: con la amenaza de Rusia, con la situación global de seguridad, no hay otra opción. Hay que hacerlo, de verdad», insistió Rutte.

En este sentido, el secretario general de la OTAN manifestó que tiene «la esperanza, y un optimismo cauteloso, de que lo lograremos». El primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, afirmó a su llegada que si el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, cree que puede financiar las capacidades militares asignadas por la OTAN con un 2,1 % del PIB en lugar de un 3,5 %, es «un genio». «Sería genial ver que puedes hacer lo que está calculado que es un 3,5 por un 2,1, como ha dicho Pedro Sánchez. Si él puede hacerlo, es un genio. Y por supuesto, la genialidad me inspira», indicó.

Los líderes de la Alianza prevén aprobar hoy una declaración en la que se comprometen a invertir un 5 % de su PIB en defensa, repartido en un 3,5 % para gasto militar puro y un 1,5 % en gastos relacionados. En cualquier caso, España ha anunciado que no cree que en su caso sea necesario ir más allá de un 2,1 % del PIB para financiar las capacidades que la OTAN le ha encomendado para la disuasión y defensa en los próximos años.

«Los estrategas de la OTAN han calculado la cantidad de dinero necesaria con los precios de hoy para alcanzar los objetivos de capacidad, y que debería rondar el 3,5 % del PIB de todos los Estados miembros de la OTAN para conseguirlo. Y supongo que esta gente no es tonta, saben de lo que hablan, así que probablemente tengan razón», indicó el belga. De Wever hizo hincapié en que los 32 miembros de la OTAN aceptan el mismo texto de la declaración de la cumbre, e insistió en que «no hay cláusulas de exclusión voluntaria». «Si la interpretación de España es correcta, cualquiera puede interpretar el texto de la misma manera», afirmó. Su homóloga danesa, Mette Frederiksen, se mostró en desacuerdo con la postura de España de no subir el gasto militar al 5 % del PIB. «No comprendo el punto de vista español. Europa tiene que defenderse a sí misma y la OTAN debe poder defenderse a sí misma», dijo Frederiksen a medios daneses, según recoge la agencia Ritzau.

«Lo que España dice de que llega con el 2,1 % no es correcto. No podríamos ejercer la disuasión y defendernos de forma suficiente», dijo Frederiksen. Entre tanto, el primer ministro de Países Bajos en funciones, Dick Schoof, sostuvo que «es demasiado pronto» para valorar posibles consecuencias para España si no cumple con los objetivos de gasto en defensa que se quieren fijar en la cumbre.

El secretario general de la OTAN ha dicho que la Alianza está «absolutamente convencida» de que España tendrá que llegar al 3,5 % para cumplir con los objetivos de capacidades militares y Schoof insistió hoy en esa misma idea. «Los porcentajes están relacionados con las capacidades» de defensa que hace falta alcanzar y «necesitamos el 3,5 % al menos, es lo que creemos y lo que la OTAN cree», declaró Schoof. El vicepresidente del Gobierno italiano y ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, también presente en La Haya, aseguró que «España tendrá que respetar las normas» y llegar al gasto en defensa del 5 % del PIB.

«Todos deberán respetar las normas, pero se han introducido criterios de flexibilidad razonables. ¿España? Por supuesto, España también deberá respetar las normas, al igual que Italia, Francia y todos los demás», dijo ante los medios. El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, preguntado específicamente sobre España, dijo que el objetivo de una alianza es «garantizar un reparto justo de la carga y evitar que ciertos países se aprovechen del compromiso de defensa de otros».

«Creo que es importante entender que estos objetivos deberían ser vinculantes para los 32 miembros de la alianza», comentó. El presidente lituano, Gitanas Nausėda, dijo que no ve «interpretación en el texto», que «todos están obligados» y que «hay un deber común». El canciller alemán, Friedrich Merz, habló de una «cumbre histórica» en la que se mostró seguro de que se tomará una decisión conjunta para dotar a la OTAN de recursos significativamente mejores en el futuro y se hará «con gran consenso», porque todos están de acuerdo también en que «la situación de amenaza ha cambiado, y la amenaza es, en particular, Rusia».