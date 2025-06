La entrada de EEUU en la guerra contra Irán implosiona en la economía mundial: «Nos afectará a todos»

Estados Unidos ha decidido irrumpir de manera abrupta en la guerra entre Israel e Irán y este pasado sábado decidió bombardear a las tres principales instalaciones del programa nuclear iraní. Además,el presidente Donald Trump amenazó al régimen de Teherán con más ataques si «la paz no llega rápido». La respuesta de Irán no se hizo esperar, que este mismo domingo pasó al contraataque. Además, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó que Irán se reserva «todas las opciones» para defenderse tras el ataque de Estados Unidos contra sus instalaciones nucleares, que aseguró que «tendrán consecuencias duraderas». Ante esta situación, la economía mundial ha implosionado. «Nos afectará a todos», señala el economista Pep Ignasi Aguiló.

En este sentido, argumenta que «la entrada de EEUU en la guerra supone un cambio cualitativo importante. Ahora hay aumento del riesgo de acciones de tipo terrorista». Además, subraya que «si se produce el cierre del Estrecho Ormuz, donde hay intereses occidentales, las consecuencias pueden ser debastadoras». En este punto, augura una escalada del precio del barril de Brent, que ya comenzó con el ataque de Israel a Irán y que se ha traducido con un incremento del precio de los carburantes en las gasolineras.

Pau A. Monserrat, miembro del CES, profesor de la UIB y economista de Futur Legal, precisa que «indirectamente EEUU ya estaba en la guerra, puesto que no se le hubiera ocurrido atacar Irán sin la autorización de EEUU». Preguntado por qué puede pasar a partir de ahora, responde que «todo depende de personas muy concretas (los ayatolás, Donald Trump y Arabia Saudí) y no sabemos qué van a decidir». No obstante, considera que «Irán está muy débil, e incluso, dentro de su propia sociedad, los ayatolás no están muy bien vistos».

Monserrat advierte que «si los ayatolás ven peligrar su gobierno son capaces de cualquier cosa, salvo que se les de una salida y éstos acepten de producir armas nucleares y se pare la guerra. No obstante, esta oferta podría no llegar o no ser aceptada. Entonces podrían cerrar el estrecho de Ormuz e intentar que el conflicto escalase a un nivel mucho más elevado. De ser así, las consecuencias serían nefastas: inflación, aumento del precio del petróleo y dificultades en el comercio internacional». Sin embargo, considera que la opción más probable es que los ayatolás claudiquen, «a las buenas o a las malas».

Mientras esto sucede, los mercados internacionales abrirán este lunes en un momento de «máxima volatilidad», señala Monserrat. En este sentido, recuerda que «los mercados financieros ya reaccionaron con caídas bursátiles y un notable repunte de los precios del petróleo el 17 de junio. El crudo se ha disparado más de un 10 % intradía tras los ataques, marcando su mayor salto diario desde 2022». Aguiló comparte que «en un mundo globalizado los conflictos bélicos locales pueden tener repercusiones generales.

Inflación y riesgo para el crecimiento

Monserrat insiste en que «el encarecimiento energético alimenta temores inflacionarios y supone un riesgo serio para el crecimiento mundial». Además, señala que «el conflicto añade volatilidad a los mercados de materias primas y tensión en la estabilidad financiera internacional, especialmente por la preocupación de que se vea afectado un punto crítico como el Estrecho de Ormuz, por donde transita una parte significativa del petróleo mundial».

Aguiló subraya que en este caso concreto el enfrentamiento es entre dos potencias con concepciones de vida muy diferentes, por lo cual pueden arrastrar a otras naciones de sus respectivos bloques a involucrarse. A lo que hay que añadir que lo que está en disputa es la disponibilidad, y por tanto el uso, de armamento nuclear. Por todo eso, efectivamente podemos concluir que se trata de un choque con consecuencias mundiales». «Las guerras nunca generan beneficios económicos compartidos», sentencia y advierte que «sí las hostilidades se dilatan en el tiempo las consecuencias serán de mayor dimensión».

Impacto en la economía balear

Preguntados por el impacto del citado conflicto en la economía balear, Monserrat responde que «en Baleares el efecto del conflicto será indirecto, pero no despreciable. Por un lado, un encarecimiento global de la energía puede traducirse en mayores costes para el sector turístico: combustibles más caros elevan el precio de los vuelos y de las operaciones hoteleras, en un contexto en el que los precios locales ya venían subiendo».

No obstante, apunta que «un cierto freno a la llegada masiva de turistas producido por el encarecimiento del precio que pagan no es una mala noticia en estos momentos: la llegada de turistas puede que sea excesiva y los precios son la mejor manera de limitar el flujo». No obstante, puntualiza que «como fuerza a favor de la llegada turística, la experiencia nos muestra que los conflictos geopolíticos pueden desviar flujos turísticos hacia zonas percibidas como seguras, como las Islas Baleares».

El citado economista insiste en que «el conflicto se produce a mucha distancia de aquí, por lo cual es de esperar que sus efectos sean, básicamente, indirectos. Estos se pueden centrar tanto en las dificultades que pueden surgir en el tráfico internacional, como en el incremento del precio de una materia prima tan esencial como es el petróleo. En este último caso, un aumento del coste energético no tiene porqué desembocar necesariamente en inflación, pues ésta es fundamentalmente consecuencia de fenómenos monetarios. No obstante, un incremento de los costes, tanto del petróleo como de la desmundialización siempre supone una dificultad añadida».

Aguiló también sostiene que «cuando el mundo está en guerra, aquellos lugares que pueden hacer bandera de mayor seguridad se convierten en más demandados. Seguramente también puede ocurrir también en el caso de nuestras Islas. El resultado final para nuestra economía es incierto, aunque siempre habrá que lamentar la destrucción producida».

¿Subirá el Euríbor?

Monserrat insiste en el riesgo inflacionista. «El repunte de los precios energéticos derivado del conflicto también plantea un riesgo de rebrote inflacionario en Europa. Antes de esta crisis, la inflación había dado un respiro y los bancos centrales –incluido el BCE– empezaban a considerar futuras bajadas de tipos de interés. Sin ir más lejos, el Consejo de Gobierno del BCE recortó los tipos un 0,25 % a inicios de junio y sus proyecciones asumían que la inflación general convergería hacia el 2 % en 2025 bajo el supuesto de una energía más barata. Ahora ese supuesto se ve amenazado. Un choque persistente en el petróleo o gas podría impulsar nuevamente la inflación, retrasando la deseada vuelta al objetivo del 2 %».

El mencionado experto señala que «el BCE, si la tensión en precios se agrava, frenará la bajada de los tipos oficiales. Para los hipotecados, no son buenas noticias, pero tampoco estamos aún ante un motivo de alarma. La bajada del Euríbor no está aún en peligro, ya que el BCE ya ha bajado sus tipos con contundencia (la facilidad de depósitos está en el 2 %) y el referencial hipotecario sigue sus pasos. Tendría que prolongarse mucho y empeorar aún más el conflicto, para que el BCE se planteara volver a subir tipos por la inflación: es un escenario que, con la información actual, veo poco probable».

Aguiló considera que «en principio, el BCE no tendría porqué cambiar su política monetaria. No obstante, es cierto que el control de la inflación que exhibe Christine Lagarde está muy apoyado en la reducción del precio internacional de determinadas materias primas, y no tanto por factores endógenos. O dicho en otras palabras, la contención inflacionaria europea de estos últimos meses es algo precaria, por lo que no hay que descartar nada».