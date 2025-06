Putin tacha de «tontería» que Rusia planee atacar a un país de la OTAN

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, tachó hoy de «tontería» los supuestos planes del Kremlin de atacar a un país miembro de la OTAN. «Todos entendemos que esto es una tontería (...) El presupuesto militar de la OTAN es de 1,3 billones de dólares, más que todo el mundo junto, incluido Rusia», dijo Putin durante un encuentro informativo con representantes de las principales agencias de noticias mundiales, entre ellas EFE, en el marco del Foro Internacional de San Petersburgo.

El mandatario ruso también aseguró que el rearme de la Alianza Atlántica carece de sentido y no representa una amenaza para Rusia. «Si los países de la OTAN quieren aumentar aún más su presupuesto, es asunto suyo, pero no beneficiará a nadie», aseguró el jefe del Kremlin. Agregó que esa decisión creará «riesgos adicionales», pero su aprobación no depende de Rusia.

«Creo que es absolutamente irracional y sin sentido», insistió. Según el jefe del Kremlin, en Occidente llevan siglos magnificando la supuesta amenaza rusa en intereses de las élites locales. Y ahora nuevamente los dirigentes de los países occidentales tratan de convencer a la población de que Rusia planea atacar sus países, lamentó.

«Esta leyenda de que Rusia va a atacar a Europa, a los países de la OTAN, es la misma mentira inverosímil que intentan hacer creer a la población de los países de Europa Occidental», afirmó. En cuanto a Rusia, aseveró que el país es autosuficiente a la hora de garantizar su seguridad y mejora constantemente sus capacidades defensivas independientemente de los planes de rearme de la OTAN.