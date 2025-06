Trump, sobre atacar Irán: «Nadie sabe lo que voy a hacer»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó este miércoles abierta la posibilidad de un ataque militar contra Irán y aseguró que «nadie sabe» cuál será finalmente su decisión.

«Puede que lo haga. Puede que no lo haga. Quiero decir, nadie sabe lo que voy a hacer», respondió el mandatario republicano al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca sobre una posible intervención. «Puedo decir esto: Irán tiene muchos problemas y quiere negociar. ¿Por qué no negociaron conmigo hace dos semanas? Podrían haberlo hecho bien. Habrían tenido un país. Es muy triste ver esto», agregó.

Trump abandonó abruptamente el lunes la cumbre del G7 en Canadá para regresar a la Casa Blanca y reunirse con su Consejo de Seguridad Nacional, con el fin de evaluar si Estados Unidos se suma a los ataques que Israel lleva a cabo desde el viernes contra Irán. El presidente explicó que dio a la República Islámica un plazo de 60 días para negociar un acuerdo nuclear y que, en el día 61, Israel inició bombardeos contra instalaciones de enriquecimiento de uranio en territorio iraní.

Trump también se refirió al mensaje que publicó ayer en redes sociales, dirigido a Teherán, en el que escribió «rendición incondicional». Según dijo, con esa frase se refería a que Irán llegue al punto de decir: «Ya no aguanto más, me rindo». «Durante 40 años han dicho 'Muerte a Estados Unidos', 'Muerte a Israel', 'Muerte a cualquiera que no les gustara'. Han sido unos matones, matones de patio de colegio. Ahora ya no lo son, pero veremos qué pasa», expresó.