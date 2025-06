La advertencia de Jamenei a EEUU: Una implicación directa le causará «daños irreparables»

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha advertido este miércoles a Estados Unidos de que su implicación directa en la ofensiva lanzada por Israel contra el país centroasiático «le causaría un daño irreparable», en medio de las especulaciones sobre la posibilidad de que Washington se sume directamente a los ataques contra territorio iraní.

«Los estadounidenses deberían saber que la nación iraní no se va a rendir y que cualquier intervención militar les causaría sin duda un daño irreparable», ha manifestado en un discurso televisado a la nación, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abriera la puerta a una participación de Washington.

«Estados Unidos entraría en este asunto (en referencia a la guerra) totalmente en detrimento propio», ha dicho Jamenei, quien ha hecho hincapié en que «el daño que sufriría (el país norteamericano) superaría con mucho el daño que pueda sufrir Irán».

Así, ha respondido directamente a las declaraciones de Trump, quien dijo que Estados Unidos sabe dónde se encuentra, para destacar que los que conocen Irán y su historia «saben que los iraníes no responden bien al lenguaje de las amenazas, ya que la nación iraní no se rendirá». «El presidente de Estados Unidos nos amenaza. Con su absurda retórica, pide que el pueblo iraní se rinda ante él. Debería verter esas amenazas contra los que tengan miedo de ellas. La nación iraní no está atemorizada por este tipo de amenazas», ha destacado. «No es inteligente pedir a la nación iraní que se rinda. ¿Ante quién debe rendirse la nación iraní? Nunca nos rendiremos en respuesta a los ataques por parte de cualquiera que los lance. Esa es la lógica de la nación iraní. Ese es el espíritu de la nación iraní», ha recalcado el líder supremo de Irán, en el cargo desde 1989.

Jamenei ha ensalzado además la respuesta de la población iraní ante la «maliciosa y estúpida agresión del enemigo sionista», antes de reiterar que «la iraní permanecerá firme ante una guerra impuesta, igual que permanecerá firme ante una paz impuesta», según un comunicado publicado por la oficina del líder supremo iraní. En este sentido, ha criticado que Israel lanzara su ofensiva «mientras funcionarios del Gobierno estaban negociando de forma indirecta con la parte estadounidense, sin que ningún gesto por parte de Irán indicara que habría movimientos militares», si bien ha matizado que «se sospechaba desde el principio que Estados Unidos estuvo implicado en este acto malicioso del régimen sionista».

«Con sus recientes declaraciones, estas sospechas se refuerzan cada día», ha subrayado Jamenei, quien ha pedido a los periodistas y a los generadores de opinión que «expliquen» lo que está pasando y «no permitan que el enemigo distorsione la verdad a través de su propaganda engañosa».

«El enemigo sionista ha cometido un gran error, un gran crimen, y debe ser castigado. Está siendo castigado ahora mismo. El castigo infligido por la nación y nuestras Fuerzas Armadas a este enemigo maligno es un duro castigo que lo ha debilitado», ha explicado, antes de ahondar que «el mero hecho de que sus amigos estadounidenses entren en la escena y hable es signo de su debilidad e impotencia».

El discurso del líder supremo iraní ha llegado un día después de que Trump afirmara que Estados Unidos sabe dónde se encuentra Jamenei, si bien resaltó que Washington no va a «eliminarlo por ahora». «Es un blanco fácil, pero está a salvo», dijo el magnate, quien avisó además de que su paciencia «se está agotando» y reclamó que Teherán «se rinda de forma incondicional». Israel inició el pasado viernes una oleada de ataques contra instalaciones nucleares iraníes y zonas residenciales de la capital, Teherán.

Las autoridades del país centroasiático han elevado el balance de víctimas desde entonces en más de 224 fallecidos y miles de heridos. Mientras, en Israel han muerto al menos 24 personas en ataques iraníes en represalia. Los bombardeos de Israel tuvieron lugar días antes de la nueva ronda de negociaciones entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní, cuya celebración estaba prevista este pasado domingo en la capital de Omán, Mascate, si bien las autoridades iraníes anunciaron su cancelación a causa de los ataques israelíes.