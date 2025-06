Trump niega que abandonara la cumbre del G7 para abordar un alto el fuego entre Israel e Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha negado este martes que el motivo por el que abandonó la cumbre del G7 hayan sido los esfuerzos diplomáticos para un alto el fuego entre Israel e Irán, al tiempo que ha cargado contra su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, por afirmar que ese era el objetivo. «El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dicho equivocadamente en busca de publicidad que dejé la cumbre del G7 en Canadá para volver a Washington para trabajar en un 'alto el fuego' entre Israel e Irán. ¡Incorrecto!», ha sostenido el magnate en su cuenta en la red social Truth Social.

«No tiene ni idea de por qué estoy de camino a Washington, pero no tiene nada que ver con un alto el fuego. Es algo mucho más importante que eso», ha manifestado. «Ya sea adrede o no, Emmanuel siempre se equivoca», ha zanjado el presidente de Estados Unidos, quien poco antes había lamentado que Irán no hubiera alcanzado previamente un acuerdo y había recalcado que «todo el mundo debería evacuar inmediatamente Teherán».

Horas antes, Macron había indicado desde Canadá que existía una propuesta para un acuerdo de alto el fuego entre Israel e Irán. «Efectivamente, hay una propuesta para reunirse e interactuar. Se hizo una propuesta específica para obtener un alto el fuego y luego lanzar discusiones más amplias. Ahora tenemos que ver si las partes la seguirán», dijo. Así, sostuvo que Trump había informado a sus pares del G7 de que Washington ha participado en conversaciones con vistas a alcanzar una tregua entre Israel e Irán y de que se ha ofrecido a reunirse con las autoridades de Teherán. «Si Estados Unidos puede lograr un alto el fuego, es algo muy bueno y Francia lo apoyará y lo deseamos», zanjó.

Israel inició el pasado viernes una oleada de ataques contra instalaciones nucleares iraníes y zonas residenciales de la capital, Teherán. Las autoridades del país centroasiático han elevado el balance de víctimas desde entonces en más de 224 fallecidos y miles de heridos. Mientras, en Israel han muerto al menos 24 personas en ataques iraníes en represalia. Los bombardeos de Israel tuvieron lugar días antes de la nueva ronda de negociaciones entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní, cuya celebración estaba prevista este domingo en Mascate, Omán, si bien las autoridades iraníes anunciaron su cancelación a causa de los ataques israelíes.