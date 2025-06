La Comisión descarta que el conflicto Israel-Irán impacte en la seguridad energética de la UE

La Comisión Europea (CE) señaló este lunes que el incremento de la inestabilidad en Oriente Medio y la volatilidad del petróleo en los mercados no supone «por ahora» un riesgo para la seguridad energética de la Unión Europea (UE).

«No tiene un impacto en la seguridad energética de la UE, por ahora», declaró en rueda de prensa la portavoz de Energía del Ejecutivo comunitario, Anna-Kaisa Itkonen. La Comisión agregó que los Estados miembros están «bien preparados para cualquier disrupción con las reservas de petróleo de la UE, que están en línea con nuestro requisito, que son 90 días de reservas».

«No estamos importando petróleo de Irán. Obviamente, es una situación que seguimos muy, muy de cerca (...). No comentamos los mercados, no comentamos los precios, pero obviamente seguimos en general la situación con mucha atención», añadió Itkonen.

En materia también de suministros, conflictos bélicos y seguridad energética, la CE presentará mañana, martes, los instrumentos jurídicos que cree que se deben utilizar para romper los contratos con Rusia y no firmar nuevos acuerdos, de forma que la UE no consuma nada de gas ruso a partir de 2028.