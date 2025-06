Israel continúa atacando Irán tras otra noche de intercambio de fuego

El Ejército israelí continúa atacando Irán tras otra noche de intercambio de fuego entre las potencias que ha dejado al menos trece muertos y más de un centenar de heridos en Israel. Los muertos en Israel por los ataques de Irán subieron este domingo a 10, después de que los equipos de rescate recuperasen dos cuerpos más entre las ruinas de los edificios afectados por un impacto en la localidad de Bat Yam, en la periferia de Tel Aviv.

En un comunicado, las fuerzas israelíes dijeron que en las últimas horas han atacado almacenes y estructuras de lanzamiento de misiles en el oeste de Irán. Junto al mensaje, el Ejército compartió un vídeo en el que se observan varios ataques contra camiones.

Además, durante la última hora, las fuerzas israelíes aseguraron haber abatido siete aeronaves no tripuladas lanzadas desde Irán contra el país, después de que sonasen las alarmas antiaéreas en el norte de Israel.

Durante la noche, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron haber atacado sedes del Ministerio de Defensa en Irán y la sede de la Organización de Innovación e Investigación Defensiva, además de otros objetivos «relacionados con el proyecto de armas nucleares del régimen iraní».

Medios iraníes como Press TV o la agencia Tasnim también informaron de un incendio en las instalaciones de la refinería de Shahran, cerca de Teherán, que también habría sido alcanzada.

En un mensaje en redes sociales, el presidente israelí, Isaac Herzog, dijo esta mañana compartir «el profundo duelo de las familias» y lamentar su «terrible pérdida», tras la muerte de al menos diez israelíes en los últimos bombardeos de Irán en represalia por los ataques de Israel. «Lloraremos juntos. Superaremos juntos», aseguró el representante israelí.

Desde que Israel lanzó su extensa ofensiva contra Irán en la madrugada del viernes, más de 100 personas han muerto en el país persa a raíz de los ataques, entre los cuales se cuentan integrantes de la cúpula militar iraní y científicos nucleares que trabajaban en los proyectos de enriquecimiento de uranio del país.

Por parte israelí, además de las diez víctimas mortales causadas por los últimos bombardeos, tres personas más fallecieron la noche anterior en Tel Aviv, llevando el número total de muertes a 13, a la espera de que se conozca el alcance total de la destrucción de esta noche.

Trump se desvincula de la campaña israelí en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo que su país no ha estado implicado en las operaciones militares israelies contra Irán y ha avisado a las autoridades iraníes de que no se les ocurra atacar intereses estadounidenses en su campaña de contraataques. «Estados Unidos no ha tenido nada que ver con el ataque a Irán», ha asegurado Trump tras declarar en horas previas a varios medios estadounidenses que estaba perfectamente al tanto de las intenciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

«Si Irán nos ataca de cualquier forma, la fuerza y el poderío de las Fuerzas Armadas estadounidenses caerán sobre ustedes a niveles nunca antes vistos», ha amenazado el presidente estadounidense antes de tender una vez más la mano a ambos países para alcanzar la paz en una solución negociada. «Podemos llegar fácilmente a un acuerdo entre Irán e Israel y poner fin a este sangriento conflicto», ha concluido en su plataforma Truth Social.