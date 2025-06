Ejército israelí: «Debemos prepararnos para una operación prolongada»

«Debemos prepararnos para una operación prolongada», dijo este viernes el portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin, sobre los ataques de Israel contra Irán y añadió que se trata de «un plan ordenado y gradual» cuyos objetivos aún no puede desvelar. En una breve declaración Defrin añadió que el Ejército israelí está monitoreando los movimientos de Irán y aseguró que este país se está preparando para responder de nuevo a Israel.

Asimismo el Gobierno de Israel ha anunciado este viernes el cierre e todas las Embajadas israelíes a nivel mundial como parte de las medidas de seguridad adoptadas tras los bombardeos ejecutados en las últimas horas por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra varios puntos de Irán, incluida la instalación nuclear de Natanz.

El Ministerio de Exteriores israelí ha señalado en un comunicado que «ante los recientes acontecimientos, las misiones israelíes en todo el mundo serán cerradas y no se darán servicios consulares», según recoge la Embajada de Israel en Madrid a través de su página web. Asimismo, ha facilitado un enlace a un documento para que los israelíes en el extranjero informen sobre su ubicación y estado, al tiempo que ha pedido a sus ciudadanos fuera del país que «contacten inmediatamente» con el departamento de emergencias del Ministerio en caso de «emergencia o problemas».

En este contexto el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha instado a Irán a llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear y advirtió a sus autoridades tras el ataque israelí de que «esto solo puede empeorar». «Algunos iraníes de la línea dura hablaron con valentía, pero no sabían lo que estaba a punto de suceder. ¡Todos están muertos ahora!», dijo Trump a través de un mensaje en la red Social Truth. El mandatario subrayó que dio a Irán diferentes oportunidades para llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear y que les dijo con firmeza que «simplemente lo hicieran».

Añadió que a las autoridades iraníes les dijo que «sería mucho peor de lo que sabían, anticipaban o les habían dicho: que Estados Unidos fabrica el mejor y más letal equipo militar del mundo, con diferencia y que Israel posee mucho y sabe cómo usarlo».

En su mensaje recordó que algunos mandos iraníes de la línea dura «están todos muertos ahora» y apuntó que «ya ha habido gran muerte y destrucción, pero aún hay tiempo para poner fin a esta masacre, con los próximos ataques ya planeados aún más brutales». En esta línea, exigió a Irán llegar a un acuerdo «antes de que no quede nada» y salvar de ese modo «lo que una vez se conoció como el Imperio iraní»- «No más muerte, no más destrucción, ¡simplemente háganlo, antes de que sea demasiado tarde! ¡Que Dios los bendiga a todos!», concluyó Trump.