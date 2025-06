Los activistas de la Flotilla permanecen retenidos en alta mar y no han llegado a Israel

Los doce pasajeros y activistas del barco de la Flotilla de la Libertad interceptado esta madrugada por Israel, en aguas internacionales, «aún no han sido trasladados al país y permanecen en el mar», informó este lunes el grupo legal que les representa, Adalah, tras contactar a las autoridades de Migración. «La Autoridad de Inmigración ha confirmado que los activistas no se encuentran actualmente bajo su custodia. Parece que las autoridades tienen la intención de deportarlos a su llegada. Según las autoridades, quienes no puedan ser deportados hoy probablemente comparecerán ante el tribunal para una audiencia mañana», detalló la organización Adalah en un comunicado.

Adalah, la única organización palestina que representa a este colectivo ante las cortes israelíes, reiteró que los activistas a bordo de la flotilla, entre ellos la activista climática Greta Thumberg, forman parte de «una misión civil» para romper el bloqueo israelí sobre Gaza, y calificó de «ilegal» que fueran interceptados en aguas internacionales y detenidos. «Hasta el momento, Israel no ha proporcionado suficiente información sobre su paradero ni su situación legal», añadió el grupo. Por su parte, el portavoz del Gobierno israelí para medios internacionales, David Mencer, aseguró hoy en una videoconferencia que el barco interceptado frente a Gaza esta siendo remolcado al puerto israelí de Ashdod y que los activistas a bordo serán deportados a sus países de origen «muy pronto». «Muy pronto ya que no tenemos intención de retener a estas personas, serán devueltos a sus países de origen», afirmó Mencer en su habitual encuentro digital con periodistas. Noticias relacionadas Un español en la Flotilla de la libertad: El Gobierno de España llama a consultas al encargado de negocios de la embajada israelí Más noticias relacionadas El portavoz, además, quiso restar importancia a la iniciativa al declarar que más que una flotilla con ayuda humanitaria para Gaza y alimento, «era un yate para selfies. No era ayuda humanitaria, era activismo en Instagram». Mencer defendió que permitir la llegada del barco a Gaza «abriría las compuertas al terrorismo respaldado por Irán, a extremistas de todo el mundo y a pseudoactivistas en busca de titulares sobre el bloqueo legal de Israel». Israel impuso un bloqueo total al acceso de bienes básicos a Gaza -comida, agua, medicamentos o combustible- el pasado 2 de marzo, alegando que Hamás se apropiaba de ellos. Solo permitió su entrada de nuevo, de forma muy limitada, el pasado 19 de mayo, pero decenas de miles de gazatíes ya padecen hambre, según la ONU y otros grupos humanitarios. Gaza sufre un bloqueo terrestre, aéreo y marítimo a manos de Israel -desde que tomara control también del cruce de Rafah fronterizo con Egipto- desde el año 2007, cuando Hamás tomó el poder tras haber ganado elecciones un año antes.