EE.UU. estrena su veto en el Consejo de Seguridad: «No apoyaremos ninguna medida que no condene a Hamás»

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este miércoles que el país envió un «mensaje contundente» al vetar en solitario una resolución «contraproducente» en el Consejo de Seguridad de la ONU, que buscaba propiciar la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Se trata de la primera vez que la administración Trump hace uso del resorte que permite a las grandes potencias nucleares vetar asuntos de calado en el máximo órgano internacional de decisión.

«No apoyaremos ninguna medida que no condene a Hamás, no exija a Hamás desarmarse y abandonar Gaza, establezca una falsa equivalencia entre Israel y Hamás o ignore el derecho de Israel a defenderse», indicó Rubio en un comunicado.

Rubio criticó a los miembros del Consejo que votaron en contra, señalando que éstos «se niegan a reconocer» la realidad de una resolución que, según él, socava los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un alto el fuego. Esta fue la sexta ocasión en que Estados Unidos veta una resolución crítica con Israel desde el estallido de la guerra en Gaza el 7 de octubre de 2023. Los otros 14 miembros del Consejo, incluidos países también cercanos a Israel como Francia y el Reino Unido, votaron a favor del texto.

Demandas de la resolución vetada

La resolución vetada solo contenía tres demandas principales: alto el fuego, liberación de los rehenes en manos de Hamás y facilitar la ayuda humanitaria a gran escala en la Franja de Gaza, que sufre una crisis humanitaria sin precedentes. «Esta resolución sólo habría dado poder a Hamás para seguir robando ayuda y amenazando a los civiles. Estados Unidos nunca dejará de trabajar para liberar a todos los rehenes», sostuvo en este sentido el diplomático estadounidense.

Compromiso de EEUU con Israel y la ayuda a Gaza

Rubio reiteró el compromiso de seguir apoyando la entrega de ayuda a Gaza, «sin la interferencia de Hamás y garantizando que Hamás y otros terroristas no tengan futuro en Gaza». También recordó que EEUU seguirá respaldando a Israel en la ONU. «Las Naciones Unidas deben volver a su propósito original de promover la paz y la seguridad y poner fin a estas acciones», afirmó el secretario de Estado.

Por su parte, el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, y a su gobierno el veto en solitario a la resolución. En un mensaje en su cuenta de X, Saar afirmó que «la resolución propuesta solo fortalece a Hamás y socava los esfuerzos estadounidenses por lograr un acuerdo sobre los rehenes».

El conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza se ha intensificado desde octubre de 2023, dejando a la población civil en una situación humanitaria crítica. Mientras la comunidad internacional busca mediar para lograr un alto el fuego y facilitar la ayuda, las tensiones diplomáticas entre las partes involucradas complican los esfuerzos de paz. El veto de Estados Unidos a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU refleja su posición de apoyo a Israel y su rechazo a Hamás, grupo considerado terrorista por varios países. Sin embargo, la decisión también genera críticas por parte de quienes consideran necesario abordar la crisis humanitaria en Gaza de manera urgente.