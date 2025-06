Dimite el jefe del ejercito ucraniano tras el ataque ruso a un centro de instrucción militar

El comandante de las Fuerzas Terrestres de las Fuerzas Armadas ucranianas, Mijailo Drapati, presentó este domingo su dimisión tras el ataque ruso con misil contra un centro de instrucción militar en la región ucraniana de Dnipropetrovsk que dejó 12 muertos y más de sesenta heridos. «He decidido presentar mi dimisión del cargo de comandante de las Fuerzas Terrestres de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se trata de un paso consiente dictado por mi sentido personal de responsabilidad por la tragedia ocurrida en el campo de entrenamiento 239, que resultó en la muerte de nuestros soldados», escribió en un mensaje en su cuenta de Facebook.

Agregó que como comandante, no garantizó plenamente el cumplimiento de sus órdenes; no presionó, no persuadió, no cambió la actitud hacia los hombres en las filas, y aunque «el comportamiento de los soldados importa», agregó, «la responsabilidad principal recae siempre en el mando». «Son los mandos quienes determinan las reglas, toman las decisiones y son responsables de las consecuencias», subrayó.

Señaló que responsabilizarse mutuamente y la impunidad son «veneno para el ejército» que ha intentado erradicar, pero ante esta nueva tragedia, sus esfuerzos parecen no haber sido suficienes, agregó. Informó de que ha iniciado una investigación de todas las circunstancias de la tragedia, que incluye un análisis de la actuación de los mandos, el estado de los refugios y la eficacia de los sistemas de alerta.

Las Fuerzas Armadas habían asegurado en un comunicado que no hubo ninguna formación ni concentración masiva de personal y que tras el anuncio de alerta de ataque aéreo la mayoría del personal se encontraba en refugios. Agregaron, asimismo, que se había abierto una investigación interna para investigar todas las circunstancias y causas que llevaron a la muerte de los soldados. «Si se establece que las muertes y lesiones de los militares fueron causadas por las acciones o la inacción de los oficiales, los responsables deberán rendir cuentas estrictamente», se advertía en el comunicado.