Un ataque israelí cerca de un centro de ayuda de EEUU deja 31 muertos en el sur de Gaza

Al menos 31 palestinos han muerto y unos 200 han resultado heridos a manos de las fuerzas israelíes tras abrir fuego contra personas que se dirigían a un puesto de distribución de ayuda organizado por la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), la cuestionada nueva organización de asistencia concebida por Estados Unidos e Israel, en un incidente ocurrido en el oeste de Rafá, en el sur del enclave.

También se ha dado a conocer en las últimas horas un segundo incidente en otro centro de ayuda de esta fundación, esta vez en el eje de Netzarim, en el centro de la Franja de Gaza, que se ha saldado con un muerto y 14 heridos, según fuentes médicas a la cadena Al Yazira, sin dar más detalles al respecto. Sobre los disparos en Rafá, el director general del servicio de hospitales de Gaza, el doctor Muhamad Zaqout, ha apuntado que entre los heridos hay 30 personas en estado crítico y cinco que se encuentran en situación de «muerte cerebral» aunque todavía no han declarado su fallecimiento.

El Ministerio de Salud del enclave palestino, bajo control de Hamás, ha asegurado que «cada mártir que llegó a los hospitales recibió un solo disparo en la cabeza o en el pecho, lo que confirma la insistencia de la ocupación en el atroz asesinato de ciudadanos». De vuelta a Zaqout, el responsable sanitario palestino ha apuntado en rueda de prensa que «todavía siguen llegando pacientes al complejo médico Nasser de Jan Yunis, que se encuentra un poco más al norte y es uno de los últimos hospitales en funcionamiento del enclave palestino. »Los quirófanos están llenos de heridos y hay casos graves en espera en el terreno, que han sido trasladados de inmediato«, ha manifestado antes de denunciar que »los heridos llegaron a los hospitales en carros tirados por animales, mientras que otros fueron trasladados por ciudadanos después de que se impidiera a las ambulancias llegar al lugar, lo que agravó el estado de muchos de ellos«. Según el relato de los testigos de la agencia palestina Sanad, tanques y drones comenzaron a disparar contra la población palestina que se dirigía a recibir paquetes de ayuda humanitaria en el puesto, en torno a un kilómetro de la zona de reparto. El Ejército israelí no participa directamente en las tareas de distribución pero sus fuerzas están desplegadas en las inmediaciones de estos centros de asistencia.

En su primer comunicado, las autoridades de Gaza denunciaron »una nueva masacre de fuerzas de ocupación israelíes« al disparar »contra civiles hambrientos que se habían reunido en los llamados puntos de distribución de ayuda humanitaria, supervisados por una empresa estadounidense-israelí y protegidos por el Ejército de ocupación, dentro de las llamadas zonas de contención de la ciudad de Rafá«. Igualmente, denunciaron que Israel está utilizando la ayuda humanitaria como »herramienta de guerra« y ha sostenido que Estados Unidos como supervisor de esta ayuda tiene la »responsabilidad moral y penal« de estos crímenes. Posteriormente, y ya a título del grupo, Hamás denunció que »la masacre confirma la naturaleza fascista de la ocupación y sus objetivos criminales« detrás de un mecanismos de ayuda que describió como «una trampa para atraer a personas inocentes y hambrientas, para acabar practicando contra ellas las formas más atroces de asesinato, humillación y tortura»

La fundación ha asegurado, por contra, que la ayuda fue distribuida »sin incidente«. »Somos conscientes de los rumores que Hamás está fomentando activamente al asegurar que este domingo han ocurrido muertos y heridos«, según un comunicado recogido por DPA, »que son falsos e inventados«. Tanto fuentes médicas del centro como la Media Luna Roja Palestina han confirmado que el incidente ha ocurrido y que ha dejado, como mínimo, más de una veintena de víctimas mortales.

«La multitud se estaba dirigiendo al lugar para recibir ayuda cuando las fuerzas israelíes abrieron fuego«, ha hecho saber un empleado de la Media Luna Roja a la cadena estadounidense CNN. Por la parte que toca al Ejército, fuentes militares israelíes han explicado al canal 12 de la televisión israelí que el suceso se encuentra »bajo investigación», sin dar más detalles. En comentarios al 'Times of Israel', otra fuente militar israelí no ha desmentido que ocurrieran disparos pero, en el momento de ser preguntada, ha asegurado que no había constancia de que heridos a consecuencia de la actuación de los militares, aunque también ha recalcado que el suceso estaba siendo investigado.

La ONG Fundación Humanitaria para Gaza fue creada este mismo año en el marco del plan de Israel para instaurar un mecanismo de entrega de ayuda humanitaria ajena al sistema de las organizaciones humanitarias internacionales convencionales con el argumento de que pretende así evitar que sea gestionada y aprovechada por Hamás. Tanto los organismos de la ONU como las ONG que trabajan en la Franja de Gaza rechazaron a principios de mes participar en el plan de distribución de ayuda humanitaria para el enclave palestino que habían diseñado Israel y Estados Unidos, alegando que »contraviene los principios humanitarios fundamentales" de imparcialidad, independencia y neutralidad debido al control que tendrían las Fuerzas Armadas israelíes.

La fundación, cabe recordar, comenzó el lunes sus operaciones en el enclave con la apertura del primero de sus cuatro puntos de distribución en Rafá. A primera hora de la mañana siguiente, mientras miles de palestinos hacían fila en el punto de ayuda, las fuerzas israelíes abrieron fuego, matando a tres palestinos e hiriendo a decenas. La organización informó que abrió un segundo punto el miércoles, el mismo día en que las fuerzas israelíes volvieron a abrir fuego contra los solicitantes de ayuda en uno de sus puntos al oeste de Rafá matando esta vez al menos a seis palestinos.