Trump dice que Putin se ha vuelto «completamente loco»y estudia más sanciones a Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Putin se había vuelto «completamente loco» al desatar el contra Ucrania y afirmó que estaba considerando más sanciones a Moscú, pero también regañó al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. «Algo le ha pasado. ¡Se ha vuelto completamente Loco!», dijo Trump sobre el presidente ruso en Truth Social.

«Siempre he dicho que quiere toda Ucrania, no solo un trozo y puede que sea cierto, pero si es así, llevará a la caída de Rusia!». Trump también criticó a Zelenski, al publicar que el líder ucraniano «no está haciendo ningún favor a su país hablando como lo hace. Todo lo que sale de su boca causa problemas, no me gusta y será mejor que pare.»

En declaraciones a los periodistas en el aeropuerto de Morristown, Nueva Jersey, Trump dijo de Putin: «No sé qué le pasa. ¿Qué demonios le ha pasado? ¿Qué le pasa? Está matando a mucha gente. No estoy contento».

Planteó la posibilidad de imponer más sanciones a Rusia en respuesta a los continuos ataques. No hubo respuesta inmediata del Kremlin ni de la oficina de Zelenski a las palabras de Trump.

En el mayor ataque aéreo de la guerra, Rusia bombardeó ciudades ucranianas y otros objetivos con al menos 367 drones y misiles durante la noche del domingo, matando al menos a 12 personas, entre ellas tres niños en la región norteña de Yitómir, dijeron dirigentes ucranianos.

El ataque ruso fue el mayor de la guerra en términos de armamento disparado, aunque otros ataques han matado a un mayor número de personas.

Trump ha estado presionando a Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra de más de tres años, pero las dos partes siguen muy distanciadas, y mientras las grandes potencias hablan, la guerra se intensifica y el ejército ruso avanza en el este de Ucrania.

Ambos bandos lanzan enjambres de drones mientras se libran encarnizados combates en partes clave del frente.

El Kremlin afirma que está llevando a cabo lo que denomina una «operación militar especial» en Ucrania para proteger a Rusia de la invasión de la OTAN en sus fronteras. Ucrania dice que Rusia lanzó una guerra de agresión no provocada.