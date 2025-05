España abandera junto a 20 países un frente común por el fin del bloqueo en Gaza y la solución de dos Estados

El Palacio de Santa Cruz de Madrid, sede histórica del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha sido escenario de una reunión en la que con España como anfitrión se han dado cita 20 países, además de la UE, la Liga Árabe y la Organización de la Conferencia Islámica (OCI) que pese a sus visiones y signos políticos distintos tienen en común un doble deseo: el fin del bloqueo impuesto por Israel sobre la Franja de Gaza y la materialización de la solución de dos Estados como mejor garantía para la paz.

«Nada de lo que hoy hacemos aquí, nada de lo que diremos hoy aquí, va contra Israel y contra el Estado de Israel», ha querido dejar claro antes del arranque de la reunión Albares. Al contrario, ha sostenido, todos los asistentes tienen en cuenta «las demandas legítimas de seguridad y de paz del pueblo de Israel» y reclaman la liberación de los rehenes que aún siguen en manos del grupo terrorista Hamás.

«Pero exactamente el mismo derecho a la paz y la seguridad que tiene el pueblo de Israel, exactamente el mismo derecho, lo tiene el pueblo palestino», ha defendido el ministro que, como en otras ocasiones, ha incidido en que «el pueblo palestino no tiene por qué estar condenado eternamente a ser un pueblo de refugiados».

Según Albares, el «único interés» de todos los asistentes «es parar esta guerra injusta, cruel, inhumana de Israel en Gaza, romper el bloqueo de ayuda humanitaria y avanzar definitivamente hacia la solución de dos Estados».

CADA VEZ MÁS ASISTENTES

En este sentido, se ha felicitado de que cuando se celebró la primera reunión euroárabe el pasado septiembre eran la mitad los países representados y en esta ocasión, no solo se hayan sumado Francia, Alemania y Reino Unido --el primero por videoconferencia y los otros dos a nivel de secretario de Estado-- sino que también haya acudido Brasil.

Asimismo, ha puesto en valor el que a la reunión hayan acudido países «con gobiernos de distintos signos» y procedentes de distintas regiones pero que creen «en los mismos principios», una opinión compartida por el ministro de Exteriores noruego, Espen Barth Eide, cuyo país reconoció a Palestina, al igual que España, hace un año. «Cada vez vemos a más países dispuestos a decir abiertamente que esto tiene que parar», ha resaltado.

«Todos creemos que mientras que el esfuerzo inmediato tiene que ser parar la guerra y garantizar el acceso humanitario», ha subrayado el ministro noruego, «también tenemos que poner fin al conflicto» y esto va más allá de «parar la guerra».

En este sentido, ha defendido la necesidad de un Estado palestino que pueda vivir «pacíficamente junto a Israel», de «un reconocimiento universal de Palestina pero también una normalización entre los países árabes clave, empezando por Arabia Saudí» que aún no reconocen a Israel.

CONVENCER A TRUMP

Barth Eide ha puesto en valor la iniciativa emprendida por varios países europeos y árabes de trabajar juntos para recabar apoyos para la materialización de un Estado palestino y ha considerado que ahora lo que hace falta es «convencer» a la Administración Trump de que «la vía de realizar su gran idea de materializar el Acuerdo de Abraham» pasa por esta colaboración para que se reconozca Palestina y los países árabes que aún no lo han hecho hagan lo propio con el Estado judío.

Así las cosas, tal y como ha apuntado Albares, anfitrión de la cita, esta tiene un doble objetivo. «A corto plazo, lo urgente, pensar en qué podemos hacer juntos para parar esta guerra inmediatamente y para romper este bloqueo y que entre la ayuda humanitaria de manera masiva, sin condiciones, sin limitaciones y, por supuesto, no controlada por Israel, sino que sean las Naciones Unidas las que tengan el control de esa ayuda humanitaria», ha enumerado.

En segundo lugar, ha añadido, «dar un nuevo impulso a esa solución de dos Estados, que todos sabemos que es la solución definitiva para la paz y la estabilidad en Oriente Medio». «Cada vez más todos los países se convencen de lo que España está convencida desde hace mucho tiempo: No hay alternativa a la solución de dos estados», ha resumido Albares.

«¿Cuál es la alternativa a la solución de dos estados? ¿Matar a todos los palestinos? Por supuesto no. ¿Deportarlos a no se sabe dónde? Pronto alguien planteará deportarlos ¿a la Luna? Por supuesto no. ¿Crear una especie de reserva para ellos, una especie de Batustán? No es posible», ha prevenido el ministro.

«Esa solución de dos estados es la única alternativa para que esta sea la última guerra y no una guerra más en Oriente Medio», ha abundado el jefe de la diplomacia, que ha querido dejar claro que quienes han acudido a la cita de Madrid no se resignan a que «la violencia sea la forma natural de relacionarse entre estados de Oriente Medio».

REIVINDICACIÓN DE LA POSTURA ESPAÑOLA

Albares ha aprovechado en este punto para sacar pecho de la postura que ha venido manteniendo el Gobierno español desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel y la posterior ofensiva militar israelí sobre Gaza. «La posición que ha tenido España durante mucho tiempo, a veces en solitario, a veces acompañada» por países como Irlanda, Eslovenia o Noruega, «hoy en día es una voz a la que se suman cada vez más países».

Entre quienes han acudido a la cita ha estado el viceministro de Exteriores alemán, Florian Hahn, quien ha dejado claro que para Alemania el derecho a existir de Israel es fundamental pero también son conscientes de que la seguridad de los israelíes pasa por que los palestinos también tengan seguridad y «perspectivas de futuro».

«Por eso queremos trabajar en ello y haremos lo que nos corresponda para asegurarnos de que nos acerquemos a una solución de dos Estados y que se pueda poner en práctica», ha acotado Hahn, que también ha pedido la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y en la necesidad de un alto el fuego permanente.

En concreto, han acudido a la reunión Madrid+ el primer ministro palestino, Mohamed Mustafá, y el de Qatar, jeque Mohamed bin Abdulrahmán al Zani, así como los viceprimeros ministros de Jordania y Eslovenia, y los ministros de Exteriores de Arabia Saudí, Brasil, Noruega, Portugal, Egipto de Islandia. El titular de Exteriores galo, Jean-Noel Barrot, ha intervenido por videoconferencia, mientras que Malta, Turquía, Reino Unido, Alemania, Bahréin e Irlanda, han estado representados por altos cargos de menor rango. En nombre de la UE ha asistido el representante especial para el Golfo, Luigi Di Maio.