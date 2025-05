Cinco años tras la muerte de Georges Floyd, la lucha contra el racismo en EEUU se estanca

Se cumplen este domingo cinco años de la muerte de George Floyd a manos de un policía blanco de Minnesota (EEUU), un caso que impulsó el movimiento antirracista Black Lives Matter y la conciencia sobre la discriminación negra, que ahora se encuentran muy debilitados tras comenzar el segundo mandato de Donald Trump.

Las palabras «No puedo respirar», últimas que pronunció Floyd ante el policía que llevaba varios minutos presionando su cuello con la rodilla, fue el «grito de guerra» y el detonante, junto con un vídeo de lo ocurrido, para la explosión de protestas que se extendieron en EE.UU. y más allá y en las que participaron millones de personas, que exigían fin del racismo y reformas en los usos policiales, y quitar fondos a la Policía.

Floyd, un hombre negro y pobre de 46 años, elementos que jugaron en su contra, se vio envuelto en un incidente menor cuando el empleado de una tienda llamó a la Policía y le acusó de comprar cigarrillos con un billete falso, tras lo cual fue arrestado. Mientras estaba inmovilizado en el suelo, el policía Derek Chauvin le presionó el cuello con su rodilla, a la vista de varios transeúntes que grabaron la escena.

«¡Mamá!», decía también Floyd, quien pasó de ser un afroamericano más muerto bajo custodia policial a un símbolo contra el racismo. Chauvin fue sentenciado a 22 años de prisión por asesinato y otros 21 por violar derechos civiles de Floyd. Sus tres compañeros, que nada hicieron por frenar a Chauvin, también fueron sentenciados a penas menores.

El homicidio de Floyd desencadenó una serie de protestas exigiendo el fin de la violencia contra los negros al grito de «Black Lives Matter» (las vidas negras importan) que se tomaron las calles en todo EE.UU. y en más de 60 países en solidaridad, convirtiéndose en las protestas más grandes en la historia reciente del país, pese a que enfrentaba la pandemia del covid.

En algunas ciudades se impuso toque de queda y se movilizó la Guardia Nacional por orden del entonces presidente Trump, quien no tomó medidas contra los abusos y la brutalidad policial.

Las protestas generalizadas impulsaron el movimiento Black Lives Matter, que había nacido en 2013 luego de que se absolviera a un vigilante por la muerte a tiros del adolescente negro Trayvon Martin en 2012 en Florida y que siguió creciendo con tras muertes de otros afroamericanos hasta llegar al caso Floyd, que provocó un diálogo nacional sobre el racismo.

Una violencia policial con un claro signo racial

A cinco años de su muerte no se han logrado cambios trascendentales y las muertes bajo custodia de la Policía siguen ocurriendo, de forma desproporcionada para afroamericanos, que tienen 2,8 veces más probabilidades que los blancos de morir en estas circunstancias. Según un recuento del diario The New York Times, las muertes violentas a manos de la Policía por cada 100.000 personas desde 2015 ha sido de 6.8 de nativos americanos y 6.7 afroamericanos, frente a 2.9 hispanos y 2.5 blancos.

Tras las protestas, en algunos lugares se redujo al presupuesto de la Policía, se prohibió el recuso a las llaves de estrangulamiento, se educó a los policías sobre discriminación, se reescribieron instrucciones de cómo actuar durante la confrontación con un sospechoso y se puso en marcha el uso de cámaras corporales, recordó el mismo diario.

Aunque Black Lives Matter puso el foco las injusticias contra la comunidad negra, la vuelta a la Casa Blanca de Trump parece haber mermado los esfuerzos del movimiento por visibilizar el problema. Su Departamento de Justicia ha denegado las demandas contra varios departamentos de policías, que se gestaron bajo la presidencia de Joe Biden, y ha dejado de lado otros acuerdos destinados a garantizar la rendición de cuentas y la reforma.

«La decisión de Justicia de poner fin a las investigaciones es una peligrosa traición a los derechos civiles. Está dando la espalda a la rendición de cuentas y señala que los departamentos de policía no serán responsables por mala conducta, incluso cuando existan pruebas claras de abuso», ha recordado la organización de derechos civiles Latino Justice.