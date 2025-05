Renuncia nuevo asesor de seguridad de Gobierno sueco por fotos en página de citas

El nuevo asesor de seguridad del Gobierno sueco, Tobias Thyberg, ha renunciado este viernes, menos de un día después de ser presentado, por la aparición de unas antiguas fotos en una página de citas.

Su nombramiento se produjo meses después de que su predecesor, Henrik Landerholm, dejara el cargo por varios casos de negligencia en el uso de información clasificada, que le han valido una acusación formal por parte de la Fiscalía del Estado.

Estaba previsto que Thyberg viajara ya ayer con el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, a una reunión de la llamada Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF) en Oslo, pero su participación fue cancelada después de que Dagens Nyheter, principal diario sueco, informara sobre las fotos, de "carácter sensible", y el propio Thyberg dimitió esta madrugada.

"Son unas antiguas fotos de una cuenta que tuve en la página de citas Grindr (para personas LGBTQ). Debía haber informado de ello pero no lo hice. Por eso he comunicado que no tengo la intención de asumir el puesto como asesor de seguridad nacional", señaló Thyberg hoy en un comunicado enviado a ese diario.

La Oficina del primer ministro confirmó que después de hacer oficial el nombramiento, apareció "nueva información personal" sobre Thyberg "desconocida" hasta entonces, que era un episodio "grave" y que por eso había decidido no asumir el cargo, por lo que ahora se pone en marcha un nuevo proceso para encontrar un sustituto.

Thyberg, que fue embajador en Afganistán y Ucrania, trabajaba en la unidad para Europa del Este y Asia Central del Ministerio de Asuntos Exteriores.

La Fiscalía sueca anunció hace dos meses la imputación de Landerholm por unos hechos ocurridos en 2023, cuando dejó documentos con informaciones sobre la defensa y la seguridad nacional de Suecia en una taquilla que no estaba cerrada bajo llave.

Según documentos de la investigación citados por el diario 'Dagens Nyheter', los archivos fueron hallados por una mujer procedente de Georgia y con nacionalidad rusa que se hallaba bajo vigilancia de los servicios secretos por sus contactos con una organización islamista violenta.

Amigo de la infancia de Kristersson, Landerholm olvidó en otra ocasión una libreta en una emisora de radio, así como su teléfono móvil en la embajada húngara, mientras que también perdió su tarjeta de acceso a las instalaciones gubernamentales, según Dagens Nyheter.