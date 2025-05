La UE conmemora con un «nunca más» y tres veteranos los 80 años del fin de la II Guerra Mundial

Ochenta años después de su último día de combate en el frente en la Segunda Guerra Mundial, tres veteranos del conflicto se unieron este miércoles a la conmemoración del señalado aniversario en el Parlamento Europeo, donde los líderes institucionales señalaron a la Unión Europea como garante de que una guerra así no se repita «nunca más».

Dos veteranos polacos y uno belga, cercanos a los 100 años de edad y que combatieron en diferentes frentes entre 1939 y 1945, encabezaron junto a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, la ceremonia en el hemiciclo para marcar los 80 años de la firma de la capitulación por parte de Alemania en la ciudad francesa de Reims el 7 de mayo de 1945.

En ella, los tres se refirieron a la Unión Europea como la entidad que ha garantizado la paz después de la última gran guerra en suelo europeo y urgieron a no darla por sentada. «Hoy vemos claramente que la lucha de valores no ha acabado, ha asumido una nueva forma pero tiene la misma esencia. Por eso ponemos nuestra fe en los jóvenes europeos. Ojalá que el futuro que estáis construyendo se base en los mismos valores por los que dimos nuestras vidas y a los que hemos sido fieles hasta hoy», pidió el polaco Janusz Maksymowicz, de 96 años. Los veteranos narraron a los eurodiputados sus experiencias de la guerra, desde el belga de 102 años Robert Chot, quien se definió «un joven que en 1942 sintió que debía cumplir con su deber», hasta el polaco de 95 años Robert Komorowski, que rindió homenaje a sus compatriotas que desde el 1 de septiembre de 1939 «cargaron sobre sus hombros todo el peso de las fases iniciales de la guerra».

Juntos, recordaron que «lealtad, valentía, honor, integridad, amistad o tolerancia» no son únicamente palabras en los monumentos a los combatientes «sino elecciones que nos marcaron y siguen hoy siendo válidas». El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, homenajeó el «sacrificio, coraje e inquebrantable compromiso con la paz» de los veteranos en el hemiciclo, «testigos vivos de los horrores de la guerra y de la resiliencia del espíritu humano».

«Recordamos también el esfuerzo de reconstrucción y el deseo profundo del pueblo europeo de decir 'nunca más'», añadió. El ex primer ministro portugués subrayó que «la memoria sola no es suficiente» y advirtió de que, igual que las fronteras se convirtieron hace 80 años en puentes, «si algo debemos aprender de la historia es que la paz nunca debe darse por sentada». «Hoy, en lo que debería ser un día de paz, no podemos celebrar la paz en paz, porque la guerra ha regresado a Europa tras la brutal e ilegal agresión de Rusia contra Ucrania», lamentó Costa, que pidió que cuando la paz vuelva a Ucrania no se convierta simplemente en una tregua entre dos ofensivas.

También Metsola recordó a las personas que en todo el continente en ruinas comenzaron hace 80 años el «silencioso y digno trabajo de la reconstrucción» y «eligieron la reconciliación por encima de la venganza». «Son los nombres que llenan estos pasillos. Hombres que vivieron la guerra, enterraron a hermanos, perdieron amigos y vieron ciudades en llamas. Y aún así (...) eligieron creer que antiguos enemigos podrían ser socios, que la cooperación no era una debilidad sino una necesidad. De su valentía nació una nueva Europa que rechazó el veneno del pasado», celebró Metsola.

Antes, ambos presidentes y los tres excombatientes habían estado presentes en una ceremonia de izado de la bandera europea a las puertas de la sede de la Eurocámara en Estrasburgo, ciudad símbolo de la reconciliación francoalemana y, por ende, europea. En esta ceremonia también estuvieron presentes miembros del Eurocuerpo, la unidad militar multinacional europea creada en 1992 por Francia y Alemania, y a la que se han unido sucesivamente Bélgica, Luxemburgo, España y Polonia, con otros cinco países asociados (Italia, Austria, Rumanía, Grecia y Turquía).