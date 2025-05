La población de Gaza será «expulsada» en «cuestión de meses» y Catar sostiene que siguen los contactos para una tregua

El ministro de Finanzas de Israel, el ultranacionalista Bezalel Smotrich, ha afirmado este martes que la población de la Franja de Gaza será «expulsada» en «cuestión de meses» a medida que el Ejército israelí pone en marcha el nuevo plan para el enclave palestino, que incluye la ampliación de las operaciones militares para «conquistar» el territorio.

En este sentido, ha indicado que la «victoria» llegará pronto. «Una victoria para Israel implica la completa destrucción del territorio», ha dicho durante un mitin en el asentamiento ilegal de Ofra, situado al norte de Jerusalén. Así, ha explicado que la población gazatí tendrá que desplazarse hacia el sur, a «una zona establecida en la que no esté presente Hamás ni el terrorismo».

«Desde el sur seguirán un corredor humanitario y comenzarán a irse en masa a otros países», ha aseverado, según informaciones recogidas por el Canal 7. El lunes, el propio Smotrich instó a los israelíes a «abrazar la palabra 'ocupación'» en relación con la Franja de Gaza y aseguró que el Gobierno «no entregará» estos territorios, ni siquiera a cambio de rehenes.

«La única manera de liberar a los rehenes es someter a Hamás. Cualquier retirada provocará el próximo 7 de octubre», ha manifestado. El ministro israelí explicó, además, que esta «ocupación» prolongada en el tiempo es un «paso previo» necesario antes de la imposición de la «soberanía» israelí sobre el enclave. «Primero derrotaremos a Hamás e impediremos su existencia», dijo entonces.

Por su parte Catar aseguró este martes que los contactos y la mediación que encabeza junto a Egipto y Estados Unidos para una tregua en Gaza «continúan pese a las dificultades», si bien instó a una «presión internacional» para ingresar ayuda humanitaria suficiente al enclave palestino.

«Hay grandes dificultades en estas negociaciones, pero la mediación continúa y existen contactos permanentes entre todas las partes» para alcanzar un acuerdo que permita la liberación de los rehenes israelíes en manos del grupo islamista palestino Hamás y el ingreso de ayuda a Gaza, dijo el portavoz de Exteriores catarí, Majed al Al Ansari. Apuntó que en esos contactos participa Israel, país que «está involucrado desde el primer día en las negociaciones», así como Egipto y Estados Unidos, los otros dos mediadores entre el Estado judío y Hamás.

Al Ansari, en su rueda de prensa semanal, no dio a conocer detalles sobre el contenido o el estado de las negociaciones, en tanto que volvió a insistir en la necesidad de que Israel permita el ingreso de ayuda humanitaria suficiente para la población civil de Gaza. «No es posible aceptar que la ayuda se use como un arma en la guerra o una carta de presión en las negociaciones, ni que su ingreso dependa de un chantaje político», recalcó.